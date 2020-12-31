經濟

菱電9年前購法國領事山頂屋 無特別要求

【明報專訊】今次美國領事館在港出售壽山村道37號屋地，因金額之大，加上中美政治問題，令買賣成為焦點，但事實上，過往本港均有外國領事館出售在港物業，比較矚目有2011年法國領事館把山頂普樂道8號屋地以約5.8億元出售予菱電或相關人士，當時並無特別要求。

上述普樂道8號屋地被列為二級歷史建築物，根據政府古物古蹟辦事處資料顯示，物業建於約1878至1909年間，為山頂最早期落成的住宅建築，並於1981年由法國政府購入作法國總領事住宅。

加領事館4年前沽渣甸山屋

2011年5月，當年已有傳物業以約5.8億元售出，項目佔地約2.2萬方呎，以可建樓面約1.1萬方呎計，每方呎樓面地價約5.3萬元，一度成為全港最貴重地皮之一。據土地註冊處顯示，當年5月份有關買賣協議已在土地註冊處註冊，同年7月份已登記轉讓契，文件處理時間與一般物業買賣相若，亦無附加任何特別條款。物業2014年獲屋宇署批出圖則，興建兩幢3層高大屋，涉及樓面約12,304方呎。

另外，加拿大領事館2016年以5.05億元售出的渣甸山高士美道6號屋地，物業佔地約10,468方呎，以地積比率0.6倍重建，可建樓面約6281方呎，每方呎樓面地價約8.04萬元，當時有指買家為賭王千金何超瓊或相關人士，物業2018年再以「賣殼」形式售予泛海（0129）或相關人士，當時估計作價逾7億元，即何超瓊或相關人士持貨僅2年，帳面獲利2億元或40%離場。

相關字詞﹕泛海國際 何超瓊 法國領事館 高士美道6號 加拿大領事館 普樂道8號 壽山村道37號

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