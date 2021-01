美擁港多項物業 領事官邸最值錢

今年捲入政治風波的壽山村道37號屋地,售價雖然遠低於市場預期,但成交價仍達25.66億元,每方呎樓面地價約5.4萬元,成為疫情下罕有的大額屋地買賣。不過,花園道26號及白加道3號,其價值亦不容忽視,前者佔地約6.17萬方呎,後者則佔地約5.11萬方呎。

中半山豪輝閣13伙料值6.6億

另外,美國政府亦持有半山區不同豪宅物業,如1979年以約170萬元購入的中半山嘉慧園低層G單位,實用面積3349方呎,若參照屋苑對上一宗成交、即去年5月錄得的成交實呎約4萬元計,估計美國政府所持單位現市值達1.33億元。

此外,美國1992年亦以「THE SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA」的名義,大舉購入中半山麥當勞道豪輝閣共13個單位連13個車位,以總實用面積約2.37萬方呎,及鄰近的愛都大廈最新成交實呎約2.8萬元計,估計該批單位市值約6.6億元。上述豪輝閣為單幢物業,共提供25伙,換言之美國現持有該大廈約一半業權。