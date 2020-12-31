經濟

美擁港多項物業 領事官邸最值錢

【明報專訊】美國政府在港持有多個物業，除今次交易遇上波折的壽山村道37號屋地外，位於中環花園道26號美國駐港澳總領事館，以及山頂白加道3號美國駐港總領事官邸兩幅地皮，同樣價值連城。

今年捲入政治風波的壽山村道37號屋地，售價雖然遠低於市場預期，但成交價仍達25.66億元，每方呎樓面地價約5.4萬元，成為疫情下罕有的大額屋地買賣。不過，花園道26號及白加道3號，其價值亦不容忽視，前者佔地約6.17萬方呎，後者則佔地約5.11萬方呎。

中半山豪輝閣13伙料值6.6億

另外，美國政府亦持有半山區不同豪宅物業，如1979年以約170萬元購入的中半山嘉慧園低層G單位，實用面積3349方呎，若參照屋苑對上一宗成交、即去年5月錄得的成交實呎約4萬元計，估計美國政府所持單位現市值達1.33億元。

此外，美國1992年亦以「THE SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA」的名義，大舉購入中半山麥當勞道豪輝閣共13個單位連13個車位，以總實用面積約2.37萬方呎，及鄰近的愛都大廈最新成交實呎約2.8萬元計，估計該批單位市值約6.6億元。上述豪輝閣為單幢物業，共提供25伙，換言之美國現持有該大廈約一半業權。

相關字詞﹕豪輝閣 嘉慧園 白加道3號 美國駐港澳總領事館 花園道26號

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