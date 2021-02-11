經濟

恒隆購壽山村地觸礁 捲中美角力 外交部：「對等原則」須中央批准 美領館：需時處理程序

【明報專訊】恒隆地產（0101）今年9月以25.66億元投得由美國政府持有的南區壽山村道37號屋地，成為市場一時佳話。不過，有關交易近日變為政治角力事件，中國外交部指，根據對等原則，若美國駐港總領事館有意租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置房地產，應提前60天經外交部駐港特派員公署向中央人民政府提出申請，而特區政府亦指會嚴格依照中央政府就上述規定行事，令有關交易未能如期於昨日完成。美國駐港領事館則指，買賣雙方需更多時間處理行政程序。

明報記者 林尚民、甘潔瑩

今年9月10日賣方上載的成交紀錄冊資料顯示，恒隆以25.66億元購入壽山村道37號屋地，當時恒隆在遞交投標文件時已支付1億元臨時訂金，連同加付訂金，則須在9月16日或之前支付售價一成的訂金，餘款於12月30日或之前支付。

不過，有關交易一直未顯示於土地註冊處，而恒隆昨日亦公布，由於交易涉及中國與美國兩個主權國家之間的外交事務，最終無按照原定時間於昨午或之前完成，正研究包括延長完成時間的可能，集團願意且有能力完成交易。恒隆又指，作為一家地產發展商，物業買賣是主要業務之一，是次投標亦純屬商業決定。

特區政府：遵中央規定行事

就有關事件，據內地媒體報道，外交部發言人汪文斌昨日於記者會上回應指，鑑於美方對外國駐美國使領館房地產管理規定，根據對等原則，中方要求美駐華使領館包括駐港領事館，在租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置房地產，以及實施館舍新建、改建、擴建、修繕等工程時，也必須相應提前向中方提出書面申請，並提供詳細信息，獲中方書面同意後方可辦理有關手續。

特區政府昨日傍晚亦回應指，土地註冊處於本月21日向恒隆代表律師發出函件，表明根據《基本法》第13條，與香港特別行政區有關的外交事務由中央政府負責管理，特區政府嚴格依照中央政府就美駐華使領館處置房地產的規定行事。特區政府亦提醒任何企業、人士留意上述規定，避免蒙受不必要的損失。至於作為事件主角之一的美國駐港領事館，發言人回應本報查詢時指，買賣雙方需要更多時間完成行政程序，以完成物業交易，現階段美國國務院不便就進行中的交易作出評論。

恒隆指投標純屬商業決定

據恒隆通告，集團在12月21日收到土地註冊處發出的函件，指美國駐港領事館不是一般商業主體，而該壽山村道37號物業亦不是普通房產，故該物業的出售涉及中國及美國兩國間的外交事務，不是一般商業行為；而土地註冊處在發出該函件當日，並未收到任何文件，證明美國政府就出售該物業已遵從該等外交義務，因此土地註冊處不能為該協議備忘錄註冊。

恒隆又指，12月29日美國透過其法律顧問提出對於遵從該等外交義務的必要性之異議，但未有按照該要求信的請求提供證明。美國在信中表示，美國已遵從相關的義務及責任，而出售該物業相關的外交義務屬於主權之間的事宜，並不影響該物業的業權，土地註冊處無權不為該協議備忘錄註冊。集團又指，該交易及完成涉及中國與美國兩個主權國家之間的外交事務，並非恒隆所能控制，正評估及向法律顧問了解有關該交易及上述事項可作出的適當行動，包括研究延長完成時間的可能。

相關字詞﹕特區政府 汪文斌 美國領事館 土地註冊處 中國外交部 壽山村道37號 恒隆集團 恒隆地產

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