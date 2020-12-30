景順長城周寒穎：新經濟股必賺時代結束

周寒穎認為，近期舉行的中央經濟工作會議，既強調「大力發展數字經濟」等新經濟行業，也重申了「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。市場開始猜測，未來對新經濟行業會出現審慎監管。她指出，近年來依靠數隻互聯網龍頭股的強勢表現，投資者的投資組合享受了3至5年的高增長。但是隨着未來政策上強調「反壟斷」，互聯網企業發展將進入第二個階段。對她而言，未來對新經濟企業的監管也會變得更加頻繁。

內地反壟斷 科企步入新階段

景順長城基金在「2021年經濟展望及投資策略報告」中指出，明年上半年在今年基數偏低下料企業盈利增長將繼續擴大，全年有望保持雙位數字的水平。其中，消費、進出口、製造業投資將成為內需的主要推動力；利率、生產者物價指數（PPI）、核心通脹等價格中位數有機會獲調升。另外，隨着新冠病毒疫苗逐步普及，全球經濟將全面復蘇，對推動國內出口需求有刺激作用。

周寒穎認為，在分析企業時看指標也有不同，其中一些成熟型的公司會注重留意資本回報率（ROIC）、股東回報率（ROE），現金流等。而較新的企業在其財務的指標並不明顯，也沒有盈利，會通過深入分析來決定是否持有。在反壟斷的風潮下，投資新經濟股「必賺」的時代已結束，也意味投資的難度加大。她偏好的新經濟領域，包括新營運、新模式、新產業及新技術等。由於歷史原因，內地一些優秀互聯網企業並沒有在A股上市，投資這些企業既需要了解中國內地的新經濟生態，也應具國際投資視野。

明年消費科技股輪流炒

周寒穎舉例說，對於海外基金而言，許多初創的互聯網企業，可能並不符合他們的投資邏輯和習慣。但是，當深入了解這些企業的競爭優勢和長期發展前景，外資未必只着眼盈利，如美團（3690）和拼多多便是其中佼佼者。另一方面，周寒穎表示，在內地新經濟的估值可能是投資者面臨的全新問題。以往認知估值若只與內地企業比較，其參考價值不高。反而與歐美企業相比，便會發現其中問題所在。周寒穎認為，新經濟和舊經濟是相對的，傳統行業也在發生一些新變化，新經濟公司正在向傳統領域進行滲透。當新技術進入各行各業，使傳統模式發生改變，就誕生了「新的模式」，而傳統行業用新的營運模式，其增長有機會加快。

周寒穎所管理景順長城大中華基金投資組合，一直持有騰訊（0700）及阿里巴巴等，近年組合加添了嗶哩嗶哩。而該基金也長期重倉台股的台積電，去年更開始重倉信義光能（0968）。 從基金今年第三季報披露的信息來看，景順長城大中華基金主要投資於香港、台灣和美國市場資產，佔基金資產淨值比例分別為78.78%、4.6%、3.56%。該基金的重倉股，除了知名的互聯網企業外，也有光伏產業、醫療、手機產業鏈，及科技醫藥等新經濟股。而舊經濟股中茅台、美的、格力等也成為外資偏好行業。

未來是新舊經濟共融階段

周寒穎認為，新、舊經濟是相互滲透和發展。目前整個恒生滬港通指數的「新」、「舊」經濟股將近各佔一半，接下來將進入新舊經濟共同擁抱新技術、新模式，新產業、多種新業態並存的階段。對投資者而言，不能用固有眼光看待傳統經濟股，也毋須過分高估新經濟龍頭公司之後的發展，其本身要符合產業發展規律，並預計明年上半年，在疫苗推出後，疫情將受控，相信全球經濟會全面復蘇，消費、科技、周期、製造領域將會輪流彈上。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]