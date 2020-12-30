湯文亮：水喉水做檢測 勿只看百分比

星星之火 可以燎原

當袁教授話有3%去做檢測的香港人會用水喉水代替口水，我覺得匪夷所思，但更加令我匪夷所思的就是梁子超話未聽過有人用水喉水代替口水，仲話即使係事實，都不用擔心，3%是很細百分比 ，梁子超一定未聽過星星之火，可以燎原這句話，不如我們唔好用百分比，直截了當話有20萬香港人會用水喉水代替口水做檢測，這個數字會不會提高大家警覺性。

有老友問我今次信袁教授還是梁子超，我當然信袁教授，梁子超連講大話都唔識，竟然話未聽過有人用水喉水代替口水做檢測，及後立刻話3個%是很小事，大家不用擔心，老實說，唔擔心就假。

袁教授今次大義滅親是有多少迫不得已，如果以已經做了檢測的人數字來計算，大大話話有七八萬人用水喉水代替口水，倘若當中有一個唔生性向傳媒話可以用水喉水代替口水，醫管局以及在今次疫情經常發言的專家、教授、醫生等就大大鑊，袁教授自我引爆，其實是救了所有相關醫護人員。

政府做全民檢測應存檔

今次疫情第四波大爆發，估計與水喉水亦不無關係，其實，要追尋是誰用了水喉水代替口水是很容易，因為每一個檢測都有真實姓名同電話，除非，醫管局將所有存檔都毀屍滅迹，所以，袁教授話要用一萬警力追尋，我愈講愈驚，希望政府快快脆作出有存檔的全民檢測，否則，有排都唔可以清零，但我估計不會做，林鄭會聽專家意見，3%是很小事，大家不用擔心。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]