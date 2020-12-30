岑智勇：受惠華為鴻蒙系統建設 中軟看俏

恒指以陽燭「陀螺」收市，最高升至26,618.78點，創12月21日以來高位。MACD快慢線負差距收窄，走勢轉佳。若後市再升，MACD或會由熊差變牛差。全日上升股份957隻，下跌849隻，整體市况偏好，但似乎未及指數般強勁。

汽車股五菱汽車（0305）出現異動，早市最高升至4.43元，最大升幅42.9%。但其股價在上午11時49分後突然暴跌，午後最低跌至2.2元，即全日波幅達2.23元；最終收報2.54元，跌18.06%，成交金額 23.85億元，是全日第六大成交股份。

汽車股異動 五菱股價坐過山車

其他車股亦見異動，潤東汽車（1365）是另一隻先升後回軟的股份，收報0.78元，升85.71%，是全日最大升幅股份。五龍動力（0378）及中國汽車新零售（0526）分別升60.71%及43.28%，是全日第二及第三大升幅股份。

個股推介方面，中國軟件國際（0354）的主要業務為中國解決方案開發商及供應商之一，服務對象為政府機構及其有關資訊科技服務供應商，亦提供資訊科技諮詢及培訓服務、資訊科技外包服務及獨立銷售之軟件產品。

據媒體報道，華為消費者業務軟件部近日表示，參與鴻蒙開發項目的開發者數量超過10萬，硬件方面的合作伙伴從之前的5家增加到10家，預計到今年底將會有40+的SKU搭載鴻蒙Harmony OS的產品上市。按照目前進度，華為到明年所有自研設備都升級鴻蒙系統，消費者不需要購買新的設備體驗鴻蒙系統。同時，明年華為也將發布基於鴻蒙系統的智能手機。中軟作為華為第一大軟件合作伙伴，有望在鴻蒙生態的建設中核心受益。

中軟近日股價向好，並在金融科技系統出現信號，股份昨日收報8.15元，市盈率23.74倍，周息率0.269%。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]