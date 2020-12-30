瑞波幣發行商 被控非法發行證券

加密幣平台Coinbase暫停瑞波幣交易

SEC上周指控Ripple行政總裁加林豪斯（Brad Garlinghouse）及聯合創始人拉森（Chris Larsen）涉嫌非法發行證券，向其提出民事訴訟。SEC在起訴書中稱，被告自2013年以來，未註冊發行超過146億枚瑞波幣，價值13.8億美元。SEC過去向虛擬貨幣公司提出的民事訴訟，大多勝訴。

不過SEC公布，美國總統特朗普已任命對加密貨幣友好的羅伊斯曼（Elad Roisman）為SEC的代理主席，料對加密貨幣有利好作用。羅伊斯曼曾表達對首次代幣發行（ICO）及區塊鏈技術的看法，稱SEC應「以公平、透明的方式應對這些新挑戰」。

但部分投資者估計，近期升穿2.8萬美元大關的比特幣似乎面臨轉勢。虛擬貨幣好友——牛頓顧問（Newton Advisors）創辦人Mark Newton表示，從技術圖表分析，比特幣的升勢可能在明年初觸頂。他正考慮在未來1至2周把比特幣持貨沽清，然後在明年首季再趁低吸納。

此外，印度財政部屬下的中央經濟情報局（CEIB）建議，將比特幣歸類為「無形資產」類別，對比特幣交易徵收18%的商品和服務稅（GST），估計每年可獲720億盧比（約76億港元）的額外稅收。印度最高法院之前推翻了印度央行禁止金融機構提供加密貨幣服務的禁令，令當地的加密貨幣交易完全不受規管。

（綜合報道）

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