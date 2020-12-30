美眾院附和增派錢 日股30年新高 尚待參院表決 美股初段反覆

標普500指數及道指周一收市創新高後，昨早段續升。連同納指在內，美股3大指數一度齊創新高，但至今早零時已轉升為跌。

英國股市昨重開，受聖誕節前與歐盟達成的貿易協議提振，英國富時100指數昨午夜升近2％。市場憧憬經濟復蘇，國際油價昨升約1%。

憧憬經濟復蘇 油價升1%

瑞銀全球財富管理投資總監海夫勒（Mark Haefele）表示，疫苗推出、財政刺激措施及寬鬆貨幣政策，將繼續為2021年的股市創造有利條件。大市向好之際，德國商業軟件巨頭SAP向美國證交會（SEC）提交IPO文件，為旗下雲軟件供應商Qualtrics申請獨立上市。

SAP旗下Qualtrics申納指上市

Qualtrics將在納斯達克交易所掛牌，股票代碼為「XM」，初步定價區間為每股20美元至24美元，公司估值將介乎120億至144億美元之間，遠高於SAP兩年前以80億美元收購該公司的代價。

Qualtrics的收入在2020年頭3季按年增長30%以上，達到5.5億美元。相比下，去年同期的收入為4.1億美元，而2018年同期為2.9億美元。該公司近日申請上市，是窺中雲軟件公司需求激增的時機。此市場在疫情爆發前已相當蓬勃，疫情期間大量企業投資於遙距工作的工具及服務，令業界有更大的發展潛力。Zoom、Twilio和Datadog在內的至少10家軟件服務訂閱公司，今年市值增長1倍以上。雲端數據平台Snowflake在9月IPO後的市值也接近900億美元。

主要央行的寬鬆政策帶來大量廉價資金，吸引企業和空殼公司在美國上市。Refinitiv的數據顯示，全球企業今年通過IPO融資近3000億美元，創歷史次高紀錄，僅次於2007年金融海嘯前。企業在美國的IPO融資額，亦達到破紀錄的1590億美元。

今年全球IPO融資近3000億美元

寬鬆政策也令投資者加碼押注美元貶值，淡倉達到近10年以來最高。美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新公布的數據顯示，與洲際交易所（ICE）美匯指數掛鈎的非商業期貨淨淡倉部位，飈升至2011年3月以來最高水平。ICE美匯指數今年已下跌逾6%。

（綜合報道）

[國際金融]