無披露永煤風險 中誠信融資業務被罰停

協會指，中誠信在為債務融資工具發行人永煤控股集團、河南能源化工集團提供信用評級服務過程中，未按相關自律規則對永煤控股開展實地調查訪談，未對永煤控股管理部門及主要業務部門負責人進行現場訪談。

此外，中誠信國際對了解到永煤控股或河南能化拖欠薪資、償債安排、關注類貸款等異常情况，未採取必要措施進行調查核驗，未能有效揭示信用風險相關信息。質量控制等內控機制未有效執行，合規部門監督審查不到位，責令中誠信國際針對本次事件中暴露出問題進行全面深入的整頓。

中誠信：汲取教訓 全面整頓

中誠信回應裁定時稱，已就永城煤電債券違約事件在第一時間啟動了自查工作，對相關責任人員進行了嚴肅問責，並深刻反思、汲取教訓，全面整頓，又指已收到交易商協會有關「永城煤電」項目對公司的自律處分決定，公司表示誠懇接受。將進一步增強合規意識，完善相關工作機制，規範工作流程，提高自身業務水平和服務質量，確保評級工作規範有序開展。中國銀行間市場交易商協會及中國證券業協會，本月初曾指部分評級機構因信用債評級動作滯後、發行人更換評級機構主體級別上調事項被約談。