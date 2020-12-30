中國物流兩大股東擬售控股權

昨股價升5.64%

彭博報道指，出售股權的兩名大股東為高盛前銀行家王忠信創辦的私募股權投資基金RRJ Capital，以及公司董事長李士發。公司估值達到約20億美元。報道提到，預期首份無約束力的競購提議可能在1月中旬發出。

中國物流昨晚出公告，指獲兩大股東即李士發控制的宇培國際及RRJ告知，正在就其所持有最多約51.5%股權及RRF持有的若干可轉換債券進行初步戰略性討論，但是尚處於初步階段，未必會導致出售全部或部分股權。

而據彭博獲得的一份文件摘要顯示，其他一些機構股東也可能參與出售股份。在今年10月份，RRJ Capital已傳出正與一名戰略投資者進行討論，並擬以每股4.5至4.75元出售其所持有的中國物流資產股份，涉資達45億元。

但知情人士指，目前RRJ已決定不再推進與一位潛在買家進行的股份出售磋商。據聯交所披露權益顯示，目前RRJ Capital持有相當於29.05%的中國物流資產股份。