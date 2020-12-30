「國民神車」五菱破頂後跌五成

半日蒸發近58億市值

受五菱消息拖累下，主要汽車股昨日均錄得跌幅，以及高位遇壓，普遍回吐2%至4%。吉利（0175）收報23.85元，全日跌2.75%；比亞迪（1211）收報192.5元，跌3.61%；長城汽車(2333)收報23.5元，跌2.69%；東風汽車（0489）收報8.73元，跌4.17%。

五菱汽車7月推出售價2.8萬至3.8萬元人民幣的「宏光MINI EV」 電動車後，銷量急增，連續3個月，即9月至11月銷量壓倒Tesla Model 3電動車，宏光MINI EV更於11月的銷量超過3.3萬輛，創中國新能源汽車銷售記錄，五菱亦已計劃為該類的電動車推出加強版。雖然五菱昨日錄得近兩成的跌幅，但3個月前的收市價報0.33元，五菱3個月累升達6.7倍。

植耀輝：現階段不宜沾手

耀才證券分析師植耀輝指出，五菱汽車屬於國內三四線汽車製造商，容易被視為「炒作」對象，為波動性強的汽車股。植耀輝更提及，五菱自推出平價版宏光MINI EV電動車，銷量力壓美國電動車巨頭Tesla Model 3後，股價即現「炒風」。植耀輝指五菱股價波動屬正常表現，要判斷該輪的炒作是否結束，仍屬「言之尚早」。他指出，該類汽車股投資風險高，建議投資者現階段不宜沾手。

至於一線汽車股，如吉利、比亞迪和長汽等，植耀輝表示，該類股份全年累計升幅不小，目前正在高位徘徊，短期內或先調整5%至10%。他建議，投資者短期不要高追。

另外，華晨(1114)昨晚公布，控股股東遼寧鑫瑞上月初與貸款人就質押股份達成的協議，至昨日質押股份已獲解除。遼寧鑫瑞持有華晨30.43%股權。