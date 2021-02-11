大灣區航空挖舊班底 變「翻版港龍」 前CEO丘應樺接掌 另聘多名退休主管

明報記者 蔡穎霖

根據大灣區航空內部備忘錄，主席黃楚標正式委任丘應樺為公司行政總裁，將由明年1月4日起生效。據國泰（0293）網站資料顯示，丘應樺現時仍任國泰港龍航空行政總裁，於1982年加入集團，負責統領區域全服務航空公司的策略業務發展，在商用航空業務範疇擁有豐富經驗。丘應樺料於本周跟國泰結束長達38年的賓主關係。本報曾透過短訊向黄楚標查詢，惟截稿前未獲回覆。

丘應樺料本周正式離任國泰

另據公司註冊處資料，大灣區航空近日上載多份文件，其中包括委任董事或秘書通知，惟通函仍在待辦狀態，暫時未能查閱，但上載日期與公司內部信發出日期相同，估計或是交代委任丘應樺的人事變動。

除挖角港龍一哥外，有市場消息指，大灣區航空將聘請多名前港龍的退休主管加盟，包括前港龍主管包括航空服務經理伍華超、工程部主管陳震海，以及飛行訓練中心總經理Felix Hart等。

伍華超涉足航空業逾30年

其中按港龍刊物所指，伍華超涉足航空業超過30年，在港龍及國泰有多年的機場服務崗位經驗。伍華超曾任職機場服務部經理，以及機場設備部經理；於2005年出任港龍機場服務部副總經理，至2008年晉升為航空服務經理（香港國際機場）。

伍華超近年在職業培訓局擔任高級講師，惟據了解，他在今年9月開始新學年前已經離職。另傳陳震海在大灣區航空的管理範疇依然跟工程相關；至於曾在港龍飛行訓練中心出任總經理的Felix Hart，則會負責航班管理。

大灣區航空大舉組班，根據招聘網站資料，公司目前仍在招聘多個後勤位置，包括地勤服務主任、網絡及系統管理員及安全和應急程序指導員，跟今年10月所招聘的7個經理級職位有異。

大灣區航空強調，公司正向香港民航處申請航空營運人許可證（AOC）；黃楚標早前接受本報查詢時曾表示，申請牌照的程序已進行一半，期望最快明年第一至第二季可啟航。