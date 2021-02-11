ATMX反彈 專家未樂觀籲勿追

光銀：騰訊小米政策風險較低

「ATMX」昨一洗頹氣，阿里巴巴（9988）收市升5.71%，報222元，成交94.6億元，創11月5日以來最大單日升幅，帶動恒指升63點，亦是升幅最大藍籌；小米（1810）升5.3%至32.8元；美團（3690）升5.15%至273.4元；騰訊（0700）及京東（9618）分別升2.22%及1.13%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，ATMX昨日只是技術性反彈，前景仍未明朗。他又指，騰訊及小米的政策風險相對較低，但壟斷相關的監管情况亦相若，不建議現時趁低買入，如果持有就毋須急放，業務中長線而言沒有問題。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦亦指，昨沒有壞消息，加上科技股嚴重超賣有所反彈，相信阿里彈至248元水平難再上，情况仍未明朗，若未來再有壞消息又會重新下跌。他預計，如科技股短期內止跌，加上友邦（1299）、港交所（0388）等股份做好，成交配合下，恒指或在近期高位作結。

恒指昨早高開後一舉升穿10天線（26,388點）及20天線（26,458點），收市升253點至26,568點，守在兩條平均線上，亦升穿11月底以來的下降軌。國指升137點或1.34%，報10,449點；恒生科技指數收報7997點，升2.59%。大市成交金額1388億元，較上日減少27.22%。截至晚上11時45分，恒指夜期報26,646點，高水78點。

內需股當炒 安踏李寧見即市高位

內需股繼續當炒，安踏（2020）、李寧（2331）、潤啤（0291）及農夫山泉（9633）即市創新高，安踏收報118.6元，跌0.84%；李寧收報50.6元，跌1.94%。