螞蟻擬設金融控股公司納監管

非支付業務估值恐縮75％

據報，螞蟻正考慮將大多數線上金融業務，一併納入至該金融控股公司之內，當中包括財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行（MYbank）等；而送餐、上門服務、住宿訂房等數碼生活業務則有意保留。另在金融控股公司架構下，螞蟻的業務或面臨更多資本要求，不但進一步限制其放貸業務，更拖慢螞蟻的擴張步伐。

路透昨晚則引述人行回應，確認螞蟻目前正按照《金融控股公司監督管理試行辦法》，制定設立金融控股公司的方案。該行稱，螞蟻實際控制證券及保險等多間金融機構，符合規定的設立情况，應依法設立金融控股公司，將金融活動全面納入監管，建立健全整體的公司治理機制，以及全面的風險管理體系。

彭博行業研究駐香港分析師陳永富指，一旦計劃實行，螞蟻的成長速度將大幅減緩，預測旗下財富管理和消費信貸等非支付業務的估值，或會銳減達75%。早前螞蟻AH股申請上市，以招股價上限69元計，估值高達2.1萬億元。

陳永富估計，按螞蟻需就聯合貸款出資30%、資產槓桿不得超過5倍的新規草案來計算，單是旗下信貸業務，就需要注資至少700億元人民幣。報道引述分析預想，螞蟻面臨最差情况，將需要放棄信貸、理財和保險業務等主要收入來源。

分析：最差情况需「壯士斷臂」

事實上，螞蟻起家的支付業務早已非集團最主要收入來源。資料顯示，支付以外的數字金融科技平台業務收入，自2019年起已佔集團總收入逾半（見表），支付業務收入於今年上半年僅佔總收入的36%，意味一旦最差的情况出現，螞蟻將損失超過六成收入。

據報，螞蟻目前沒有分拆集團的打算，但正就不同可行方案，向監管機關尋求更多意見，而相關計劃或會根據監管機關回應而出現改變。