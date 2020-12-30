App中資行夾擊 傳統券商邊緣化

今年36家經紀商停業 5年最多

根據港交所的參與者及會員通告顯示，今年初至今已經36家經紀商停業，是過去5年來最高水平；暫停營業者亦有8家；能夠恢復業務的經紀商數目則只有兩家，為過去5年來最少（見表）。

證券商協會主席陳柏楠不諱言，雖然過去一兩年股市沒有因為社會運動、新冠病毒疫情及經濟差而受到影響，但是本地證券商經營則繼續惡化，主要原因是每日的成交有大部分流向中資券商。他表示，就算有本地券商生意微升，但是和市場交投大升的情况不成比例，反之面對非本地證券平台及免佣經紀競爭，同時因為面對法規成本及系統更新的成本愈來愈高，因此傳統證券商多了的生意亦無法抵消。他預見若沒有政策上的支持，本地證券商會「愈做愈縮」。

業界：本地券商勢「愈做愈縮」

不過，規模較大的券商卻成為得益者，耀才證券行政總裁許繹彬稱，在疫情下要和客戶面對面接觸已經有困難，反之市場大興「宅經濟」，「耀才因應開發App，讓客戶足不出戶便能夠開戶、入錢及進行買賣」，加上中美角力致中概股回流，刺激港股市場內的新經濟股交投，因此令到他們的經營受惠，並且保持有利潤。他指出，在客戶習慣「宅經濟」下，他相信客戶會沿用現有模式買賣，經紀商唯有適應之，並無選擇。

耀才證券截至9月底止半年純利按年大升64%，達3.46億元。另一家散戶大行、具內地資金背景的富途證券到9月底止首3季度純利達7.93億元，按年大增6.99倍。