獵頭：「李小加第二」難覓 或內部提拔

不過，張慧敏認為，雖然請人標準高，但港交所資源充足，CEO職位更是「肥豬肉」，再加上國際獵頭一般收費不菲，本次公司主動放風仍未有合適人選，她感覺更似是「放煙幕」，估計董事會實際已於內部有「心水」人選，不過作為國際企業仍要「做足全套」，完成全球招聘程序。

外國人才來港趨謹慎

國際獵頭公司Michael Page總監鄧芷君則表示，今年疫情來襲，再加上本地政治環境因素，相信無論僱主、外國人才，於招聘海外人才都更為謹慎。鄧芷君表示，港交所是否一定要尋覓到「李小加第二」作下任CEO，也視乎實際需要，若企業已經進入平穩發展階段，則不一定需要具很高風險胃納的候選人。不過她表示，相信此職位更需要了解政治走向（political dynamics），亦要理解不同商業伙伴。