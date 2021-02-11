李小加明離任 港交所CEO勢懸空 彭博：與史美倫不咬弦 短期難覓替代

明報記者 馬迪帆

李小加於明年起轉任港交所顧問，下年任代理CEO的將為現任營運總監戴志堅；戴是港交所老臣，服務集團約22年，被視為接棒人選之一。

5潛在候選人 中外背景抉擇兩難

彭博昨日則引消息人士指，潛在候選人共有5人，除戴志堅、投行家劉哲寧外，還有加拿大退休金投資委員會CEO Mark Machin、摩根大通銀行家翟普（Philip Zhai），以及現任港交所市場主管姚嘉仁。不過，Machin及翟普似無意過檔。有獵頭界人士則認為，鮮少有候選人的關係網可媲美李小加，估計最終或要內部提拔（見另稿）。

雖然中外背景難兩全，不過彭博報道引述知情人士稱，主席史美倫於內地人脈廣，又與特首林鄭月娥交好，又稱史美倫認為港交所的角色任務是服務中央利益，同時要避免與內地交易所競爭，似暗示「政治正確」將成為選拔中重要因素。李小加本月接受彭博訪問時，表示CEO的職責，是要「化解於中港兩地的矛盾（steer conflict）」。

除下屆人選外，李小加離任原因亦眾說紛紜，李、史二人之間關係亦成為焦點。史美倫當年親自面試李小加，並決定聘用。但據了解，史美倫於2月已有意換將，並就繼任計劃作打算。彭博昨日報道則稱，兩人風格不合，李小加行事方式較「隨心所欲」，部分重要事件未能及時向董事會匯報，因此令史美倫不悅。報道又指，李小加任內一大功績為推出互聯互通，但史則認為李將功勞「據為己有」，實際貢獻未如所言大。

不過，據了解，於港交所本月舉行的內部告別會上，史美倫曾大讚李小加成就斐然，並多番感謝，指將會十分想念他。

內部告別會 史美倫多次大讚成就

港交所則回覆本報表示，不評論任何傳言或猜測，董事會正展開新任CEO的遴選工作，程序清晰透明。發言人表示，繼任規劃為董事會的常規事務之一，並已於公司的年報和投資者簡報中定期披露，遴選程序結束後，港交所將適時公布。發言人又強調，李小加宣布退任後，依然全力投入CEO工作。