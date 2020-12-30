緹山皓畋兩盤5伙周六起招標

緹山新推2伙均為2座3樓單位，其中A室實用1760方呎；B室實用1699方呎，2個單位均屬3房3套連多用途房及洗手間間隔；當中A室每月管理費高達14,055元。至於皓畋新推3伙招標，包括3座6樓G室，實用907方呎，屬3房1套連工作間及洗手間間隔；6座25樓B室，實用1477方呎，屬4房2套連工作間及洗手間間隔；9座2樓B室，實用907方呎，屬3房1套連工作間及洗手間間隔。上述兩盤所推單位，招標時間均由2021年1月2日至3月31日進行。

港圖灣銀主盤1531萬易手

二手方面，市場再錄得銀主盤低市價成交個案。美聯首席助理聯席董事林智明表示，土瓜灣港圖灣高層A室，實用874方呎，屬3房1套連工人套房間隔，早前淪為銀主盤，並以1650萬元放售，後減價，獲買家以1531萬元承接， 實呎17,517元，較市價低約8%。資料顯示，單位原業主於2013年以1512.9萬元購入單位，其後曾於2015年向財務公司借貸810萬元，至早前終淪為銀主盤，是次成交價僅比7年前購入價高18.1萬元或約1%。