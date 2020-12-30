緹山皓畋兩盤5伙周六起招標

【明報專訊】山頂文輝道地王效應下，繼MOUNT NICHOLSON以招標形式推出單位後，各大發展商亦乘勢加推旗下豪宅新盤單位，其中嘉里（0683）九龍龍駒道緹山及何文田皓畋均於昨日以招標形式推出現樓餘貨單位。
緹山新推2伙均為2座3樓單位，其中A室實用1760方呎；B室實用1699方呎，2個單位均屬3房3套連多用途房及洗手間間隔；當中A室每月管理費高達14,055元。至於皓畋新推3伙招標，包括3座6樓G室，實用907方呎，屬3房1套連工作間及洗手間間隔；6座25樓B室，實用1477方呎，屬4房2套連工作間及洗手間間隔；9座2樓B室，實用907方呎，屬3房1套連工作間及洗手間間隔。上述兩盤所推單位，招標時間均由2021年1月2日至3月31日進行。
港圖灣銀主盤1531萬易手
二手方面，市場再錄得銀主盤低市價成交個案。美聯首席助理聯席董事林智明表示，土瓜灣港圖灣高層A室，實用874方呎，屬3房1套連工人套房間隔，早前淪為銀主盤，並以1650萬元放售，後減價，獲買家以1531萬元承接， 實呎17,517元，較市價低約8%。資料顯示，單位原業主於2013年以1512.9萬元購入單位，其後曾於2015年向財務公司借貸810萬元，至早前終淪為銀主盤，是次成交價僅比7年前購入價高18.1萬元或約1%。