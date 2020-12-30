官方樓指連跌兩個月 見7個月低

11月按月跌0.18%

大單位逆市升0.94%

今年首11個月，即疫情下雖仍升0.32%，但上述數字仍未完全反映第四波疫情影響，業界預期下月公布的12月份數字將續跌，料今年全年計勢將是自2009年後首次按年下跌，結束11年連升局面。

事實上，11月份售價指數，若與去年5月的歷史高位396.9點則下跌4%，其中實用面積1075方呎及以下中小型單位售價指數報383點，按月跌0.2%，連續兩個月下跌；相反，實用面積1075方呎以上大型單位指數最新報310.5點，按月逆市回升0.94%。另外，11月私宅租金終止兩個月跌勢，最新報178.6點，按月微升0.06%。至於按年跌幅收窄至6.39%，連續14個月按年下跌，但是次跌幅為8個月以來最小。

業界：全年料微跌 11年升浪告終

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在第四波疫情下，樓價再次受壓，預期今年全年樓價將是自2009年以來首度按年下跌。陳亦指，差估署11月份售價指數主要反映10月下旬及11月上旬的實際市况，當中10月下旬疫情緩和、限聚措施放寬，加上新盤熱賣，整體樓市氣氛不俗，可惜踏入11月後，確診宗數日增，疫情有捲土重來之勢，前後半個月好淡互相爭持下，樓價最終出現單月輕微跌幅。陳預期，情况將於下次公布的12月份樓價指數中反映，單月跌幅料擴大至逾1%，並連跌3個月；整體第四季樓價，料將累跌2.01%。