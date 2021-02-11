黃竹坑站5期每呎補價10119元 一年跌4%

補地價逾64億 涉逾千伙

資料顯示，黃竹坑站5期位於整個黃竹坑站地段東面，住宅樓面面積上限為63.6萬方呎，提供不多於1050個住宅單位，即平均面積約605方呎。綜合市場估計，連同補地價在內，項目市值約95.4億至114.5億元，即預計每方呎樓面地價約1.5萬至1.8萬元。

25%固定分紅 下月26日截標

事實上，去年爆發反修例風暴，社會氣氛惡劣，但港鐵黃竹坑站第四期發展項目，最終於去年10月由嘉里建設（0683）、太古地產（1972）及信置（0083）合組財團投得。

上述黃竹坑站第四期，位於整個黃竹坑站物業發展項目的東南面。嘉里去年奪標後曾指，項目提供約800伙單位，會以中大型單位為主，主打2房、3房戶型，其中一個亮點，是不少單位均可坐擁海洋公園及南區壽臣山一帶的開揚景色。當時市場預計，項目未來實呎可達2.8萬元以上。

測量師：疫情不影響發展商競投

中原測量師行執行董事張競達表示，黃竹坑站5期補地價較第4期低約4.4%，受第四波疫情影響，近期市况向下，補地價金額跟隨市况調整。不過，張指，項目坐享南港島線之便，具有優勢，鄰近配套齊全，故即使近期疫情持續，料未有影響發展商投地決心，上周項目共收到37份意向書，料項目落成後以中型單位為主。