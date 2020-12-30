加路連山道商業地王 估值破百億

中環地王招標分散市場焦點

翻查資料，今年度政府先後推出兩幅商業地，分別東九啟德第2A區4號1、5（B）號及10號，以及東涌第57區商業地，兩地皮規模同樣各逾100萬方呎，但兩地同告流標收場。美聯測量師行董事林子彬表示，加路連山道大型商業地皮，易於剪裁，是罕有市區優質商業地。不過，疫情重創環球經濟，本港的商用物業需求大減，他相信這些因素將影響發展商或財團的競投意欲，加上早前推出招標的中環海濱商業地王將於明年中截標，分散市場焦點，故預期市場反應略為審慎。

預留興建125個公眾車位

據分區大綱圖顯示，該地建築物高限為主水平基準以上135米，與鄰近商廈高度相若，預計可興建兩幢28至35層高商廈，高層單位可享維園及維港的全景致。該地需要預留部分樓面興建一所地區康復中心及幼兒中心，以及不少於125個停車位的公眾停車場，亦要提供小巴等公共交通上落客設施。綜合業界人士指，該地為區內罕見大型商業地，料吸引發展商及財團競投，有望挑戰「百億地王」寶座，地皮估值約113億至247.56億元，預計每方呎樓面地價約1.05萬至2.3萬元。