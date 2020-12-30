來季推地4800伙 力谷全年接近達標 首推古洞北涉1330伙 最高估值60億

明報記者 甘潔瑩

來季住宅官地，以首幅古洞北新發展區住宅官地最為矚目，預計可建樓面逾120萬方呎，涉約1330伙，市場最高估值60億元，每方呎樓面地價約5000元。發展局長黃偉綸表示，來季將推售3幅住宅官地，分別位於山頂文輝道（135伙）、古洞第25區（1330伙）及啟德第4E區2號（775伙），3地共涉2240伙，較今季630伙大升2.6倍。

另港鐵（0066）來季亦推出黃竹坑站第6期項目，涉及750伙，連同1815伙來自私人發展及重建項目，即來季整體土地供應涉約4800伙，屬本財政年度最多的一季。

全年供應仍為10年第二低

回顧政府本財政年度首3季推地共涉8070伙，連同來季推地所涉4800伙，全年度來自不同來源的私宅土地供應共約12,870伙，接近政府全年目標約1.29萬伙；而未來3至4年的一手住宅供應量約9.2萬個，仍維持相對較高水平。黃偉綸指，需視乎下一季需要改契的項目數量，才知道全年供應能否達標，暫不想猜測全年是否達標。他續指，本財年市建局未有供應，期望明年增加相關供應。

古洞地毗鄰恒地農地 3年前每呎3643元補價

資料顯示，上年度全年推地所涉住宅單位約12,190伙，即本年度供應較上年度略升近6%，不過，仍較過去5年平均約18,500伙低約三成，為近10年來次低。值得留意，來季首度推出古洞北住宅地，鄰近擬建中的北環線，黃偉綸指，北環線已有路線圖及發展時間表，對該地推出有幫助，強調即使沒有北環線亦能支撐有關規劃發展，鄰近北環線一帶土地涉90公頃、約7萬伙，屬長線土地供應，政府將先做好交通基建，為長遠土地供應打下基礎。

資料顯示，上述地皮鄰近恒地（0012）持有農地，有關地皮2017年12月以約12.35億元完成補地價，以可建樓面33.9萬方呎計，每方呎樓面補地價3643元，項目已獲批建1幢30層商住大樓連住客休憩設施。

業界料供應不足 樓價續升

泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚表示，今年度全年私宅供應目標雖只欠約30伙，但長遠而言，供應量仍不足，即使政府積極增加相關供應，仍未能及時應付市場需求，加上公私營房屋供應比例調整後，私樓供應更少，預計在供不應求下，樓價長遠料繼續上揚。