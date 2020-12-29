經濟

香港地產

百份百餐廳老闆5200萬購新蒲崗工廈

【明報專訊】上月底政府撤銷非住宅物業雙倍印花稅後，即吸引投資者入市，其中「百份百餐廳」老闆柯鎮平，本月初便以5200萬元購入新蒲崗六合工業大廈一單位。另油麻地廣東道金華大廈一籃子物業，則以約1.7億元售出。

上述新蒲崗六合工業大廈低層A室，建築面積9297方呎，連1個車位，土地註冊處顯示，物業於本月初以5200萬元成交，呎價約5593元。新買家為寶洋集團有限公司（PURCHASEABLE SEA HOLDINGS LIMITED），公司董事包括柯鎮平（OR CHUN PING DECADE）等，即亞洲國際餐飲集團創辦人，該集團旗下包括「百份百餐廳」及「意樂餐廳」等。原業主1992年960萬元買入，帳面獲利4,240萬元或4.4倍。

廣東道一籃子物業1.7億沽

另市場消息指，金華大廈地下D1、D3、D4舖，連1樓全層，2樓平台及AB 座天台，地下面積約1420方呎，1樓約24,723方呎，以約1.7億元售出，呎價約5400元，物業現由護老中心租用，月租約33萬元，回報約2.32厘。原業主2015年以1.218億元購入，帳面獲利4820萬元或約四成。

此外，市場消息亦指，筲箕灣聖十字徑長興大廈地下45號舖，面積625方呎，以2050萬元售出，呎價約3.28萬元，現由工程公司及美容中心租用，月租共約5.3萬元，回報約3.1厘。業主2016年11月以1602萬買入，帳面獲利448萬元或28%。

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