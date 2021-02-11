城‧點開放式戶404萬沽 3年賺近四成

【明報專訊】連接屯門南和赤鱲角的屯赤隧道正式通車，除帶動屯門區指標屋苑成交上揚外，區內半新盤亦新錄獲利個案。中原分行市務經理劉子揚指，位處屯門市中心的城‧點，新錄買家即睇即買成交，為低層G室，實用227方呎開放式戶，原業主叫價430萬元，議價後26萬元或6%後，以404萬元成交、實呎17,797元，持貨3年帳面賺近四成。
新屯中3房609萬易手
劉子揚表示，上述單位的新買家為一對情侶，有見屯赤隧道通車，看好屯門發展；至於原業主則於2017年9月以295萬元一手購入單位，帳面獲利109萬元或37%。此外，祥益地產高級區域經理黃慶德指，受惠屯赤隧道通車效應，新屯門中心新錄一宗3房戶成交，為4座高層D室，實用603方呎，獲外區上車客垂青，購入單位主要是為前往東涌工作較方便，以609萬購入自用，實呎1.01萬元，屬市價水平；原業主2015年423萬購入上址，帳面獲利186萬元或44%。
美樂花園3房648.8萬沽
黃續指，區內老牌居屋美樂花園亦錄新成交，為2座高層C室，實用699呎3房戶，獲區內換樓客以648.8萬購入、實呎9282元（自由市場價）。
原業主2013年以約365萬(自由市場價)購入，持貨7年，帳面獲利283.8萬元或78%。
第一城本月暫錄34宗 超上月全月
其他屋苑方面，沙田第一城本月至今已達34宗，已超上月全月成交量；中原分區營業經理侯惠良指，沙田第一城新錄38座高層B室易手，實用284方呎2房間隔，議價後以538萬元易手，實呎18,944元；原業主2014年以392萬元購入單位，持貨6年，帳面獲利146萬元，單位升值約37%。