城‧點開放式戶404萬沽 3年賺近四成

新屯中3房609萬易手

劉子揚表示，上述單位的新買家為一對情侶，有見屯赤隧道通車，看好屯門發展；至於原業主則於2017年9月以295萬元一手購入單位，帳面獲利109萬元或37%。此外，祥益地產高級區域經理黃慶德指，受惠屯赤隧道通車效應，新屯門中心新錄一宗3房戶成交，為4座高層D室，實用603方呎，獲外區上車客垂青，購入單位主要是為前往東涌工作較方便，以609萬購入自用，實呎1.01萬元，屬市價水平；原業主2015年423萬購入上址，帳面獲利186萬元或44%。

美樂花園3房648.8萬沽

黃續指，區內老牌居屋美樂花園亦錄新成交，為2座高層C室，實用699呎3房戶，獲區內換樓客以648.8萬購入、實呎9282元（自由市場價）。

原業主2013年以約365萬(自由市場價)購入，持貨7年，帳面獲利283.8萬元或78%。

第一城本月暫錄34宗 超上月全月

其他屋苑方面，沙田第一城本月至今已達34宗，已超上月全月成交量；中原分區營業經理侯惠良指，沙田第一城新錄38座高層B室易手，實用284方呎2房間隔，議價後以538萬元易手，實呎18,944元；原業主2014年以392萬元購入單位，持貨6年，帳面獲利146萬元，單位升值約37%。