經濟

香港地產

城‧點開放式戶404萬沽 3年賺近四成

【明報專訊】連接屯門南和赤鱲角的屯赤隧道正式通車，除帶動屯門區指標屋苑成交上揚外，區內半新盤亦新錄獲利個案。中原分行市務經理劉子揚指，位處屯門市中心的城‧點，新錄買家即睇即買成交，為低層G室，實用227方呎開放式戶，原業主叫價430萬元，議價後26萬元或6%後，以404萬元成交、實呎17,797元，持貨3年帳面賺近四成。

新屯中3房609萬易手

劉子揚表示，上述單位的新買家為一對情侶，有見屯赤隧道通車，看好屯門發展；至於原業主則於2017年9月以295萬元一手購入單位，帳面獲利109萬元或37%。此外，祥益地產高級區域經理黃慶德指，受惠屯赤隧道通車效應，新屯門中心新錄一宗3房戶成交，為4座高層D室，實用603方呎，獲外區上車客垂青，購入單位主要是為前往東涌工作較方便，以609萬購入自用，實呎1.01萬元，屬市價水平；原業主2015年423萬購入上址，帳面獲利186萬元或44%。

美樂花園3房648.8萬沽

黃續指，區內老牌居屋美樂花園亦錄新成交，為2座高層C室，實用699呎3房戶，獲區內換樓客以648.8萬購入、實呎9282元（自由市場價）。

原業主2013年以約365萬(自由市場價)購入，持貨7年，帳面獲利283.8萬元或78%。

第一城本月暫錄34宗 超上月全月

其他屋苑方面，沙田第一城本月至今已達34宗，已超上月全月成交量；中原分區營業經理侯惠良指，沙田第一城新錄38座高層B室易手，實用284方呎2房間隔，議價後以538萬元易手，實呎18,944元；原業主2014年以392萬元購入單位，持貨6年，帳面獲利146萬元，單位升值約37%。

上 / 下一篇新聞

螞蟻遭監管整改 阿里再挫8％ 加碼回購無助扭跌勢 市值兩日蒸發8300億
螞蟻遭監管整改 阿里再挫8％ 加碼回購無助扭跌勢 市值兩日蒸發8300億
浙江銀保監重申：銀行不得藉第3方吸存款
浙江銀保監重申：銀行不得藉第3方吸存款
國營資產管理公司趁機炒科指反向ETF賺錢
國營資產管理公司趁機炒科指反向ETF賺錢
港11月出口升5.6% 勝預期
港11月出口升5.6% 勝預期
去年期貨交易「死機」 港交所：軟件商問題
去年期貨交易「死機」 港交所：軟件商問題
恒地披露向子公司授貸擔保362億
恒地披露向子公司授貸擔保362億
中海油獲母企18.6億增持
中海油獲母企18.6億增持
貝萊德：沒做好ESG董事要問責 基金界巨頭將對他們投反對票
貝萊德：沒做好ESG董事要問責 基金界巨頭將對他們投反對票
本港今年發行綠債規模增近六成
本港今年發行綠債規模增近六成
華坊諮詢：ESG表現優秀利公司估值
華坊諮詢：ESG表現優秀利公司估值
粵海昨簽未來3年新供水協議
粵海昨簽未來3年新供水協議
思捷黃鴻威辭任執董
思捷黃鴻威辭任執董
中國氣體暗盤升近三成 1名大戶獲分逾300萬股 帳賺逾百萬
中國氣體暗盤升近三成 1名大戶獲分逾300萬股 帳賺逾百萬
長和Ooredoo就合併印尼電訊簽備忘
長和Ooredoo就合併印尼電訊簽備忘
抗疫法案通過 道指再創新高 納指今年來升逾四成 跑贏道指標指
抗疫法案通過 道指再創新高 納指今年來升逾四成 跑贏道指標指
比特幣升破2.8萬美元 1年來最長升浪
比特幣升破2.8萬美元 1年來最長升浪
富國證券警告：特斯拉或成AOL翻版
富國證券警告：特斯拉或成AOL翻版
陳茂峰：股巿泡沫何時爆 取決各國幣策
陳茂峰：股巿泡沫何時爆 取決各國幣策
劉宇亮：明年價值股與增長股 投資風向切換頻繁
劉宇亮：明年價值股與增長股 投資風向切換頻繁
岑智勇：深高速息高 有一定防守力
岑智勇：深高速息高 有一定防守力
金曹：恒指準備突破 阿里低於222元值博
金曹：恒指準備突破 阿里低於222元值博
薛偉傑：國產客機或再遭美國「叉頸」
薛偉傑：國產客機或再遭美國「叉頸」
技術取勝：天能動力19.5元料有阻力
技術取勝：天能動力19.5元料有阻力
首灃賣西九龍煌府 作價僅70萬
首灃賣西九龍煌府 作價僅70萬
佳民開雲端廚房 虛擬品牌
佳民開雲端廚房 虛擬品牌
劉思明：科指料彈後再跌 ATM勿博反彈
劉思明：科指料彈後再跌 ATM勿博反彈
周顯：阿里巴巴整頓後可翻身
周顯：阿里巴巴整頓後可翻身
湯文亮：移民門檻低 港人毋須賣樓
湯文亮：移民門檻低 港人毋須賣樓
吳光正女婿破頂價沽白加道豪宅 文輝道地王效應 逾70年樓實呎54772元
吳光正女婿破頂價沽白加道豪宅 文輝道地王效應 逾70年樓實呎54772元
元旦日13盤逾200伙登場 七成招標
元旦日13盤逾200伙登場 七成招標
杜汶澤沽康樂園後4.6萬租天巒洋房
杜汶澤沽康樂園後4.6萬租天巒洋房
百份百餐廳老闆5200萬購新蒲崗工廈
百份百餐廳老闆5200萬購新蒲崗工廈
W LUXE低層招租 月租1.2萬起
W LUXE低層招租 月租1.2萬起