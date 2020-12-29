杜汶澤沽康樂園後4.6萬租天巒洋房

3個月前1948萬沽康樂園洋房

市場消息指，杜汶澤最新租住的天巒日內瓦大道雙號屋，物業實用1846方呎，連1484方呎花園，3房間隔，實用呎租約24.9元。業主2010年以約2660萬元購入，租金回報約2厘。

資料顯示，杜汶澤今年9月以1948萬元售出的康樂園21街雙號屋，實用1180方呎，實呎約1.65萬元，而杜氏於2013年以1400萬元購入，持貨7年帳面獲利548萬元，賺幅約39%。

7年帳賺548萬夠付10年租金

杜汶澤近月動作多多，上月先在九展舉行「香港企硬」棟篤笑，門票一度被炒高至每張5000元，而早於2018年創辦的網台「杜汶澤喱騷」，上月宣布撤出社交平台，並於本月初推出「喱騷」App，改為收費台。

租客預付一年租金租住喜遇特色戶

另外，利嘉閣地產分行聯席董事梁錦豪透露，長沙灣喜遇頂層連天台單位，實用約404方呎，為2房間隔連天台，外望可享開揚市景，日前以1.85萬元租出，租客更預繳一年租金、即約22萬元承租，實用呎租約46元。業主2018年2月以約944.2萬元購入，租金回報約2.4厘。

藍灣半島3房2.72萬租出

Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座低層B室，實用733方呎，3房戶連工人房間隔，以月租2.72萬租出，實用呎租約37元。業主於2000年2月以519萬元購入上述單位，租金回報約6.29厘。

利嘉閣地產高級經理劉景駿表示，東涌映灣園2期映濤軒8座高層F室，實用550方呎，2房間隔，日前以月租1.5萬元租出，實用呎租約27元，業主2011年5月以約362萬元購入，租金回報約5厘。