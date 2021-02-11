經濟

香港地產

元旦日13盤逾200伙登場 七成招標

【明報專訊】即將踏入2021年，市場暫時仍未見全新焦點大盤部署登場，發展商依然主力銷售餘貨；綜合一手銷售網資料，昨日至少有13個新盤上載新銷售安排，於周五新年元旦日當天，開展新一輪銷售合共推售201伙，當中67%採招標形式發售，並集中於大單位、特色戶及洋房類型。至於市場焦點則是「亞洲樓王」、會德豐地產負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，將推出5伙實用4000餘方呎分層戶招標。

上述於新年元旦日推售的201伙一手單位，其中134伙、即67%採招標發售、另67伙以發價單及先到先得形式發售，佔比為33%。業界認為，受新冠疫情和港府收緊限聚令影響，發展商為免人群聚集，因而主力以招標形式賣樓。若以推售單位數量計，以香港興業（0480）愉景灣意堤佔最多，當日共推出70伙，發價單、招標形式發售各佔35伙。

MOUNT NICHOLSON招標最矚目

超級豪宅方面，以MOUNT NICHOLSON最受注目，元旦日推出5伙分層標準戶，實用介乎4230至4601方呎。可留意是，項目另一同類實用4596方呎分層戶，今年6月以5.33億元售出、實呎11.6萬元，為今年迄今最高成交呎價一手單位。建滔（0148）沙田九肚麗坪路駿嶺薈，元旦日則推出5伙實用1588至1792方呎單位招標，全屬4房連多用途房間隔。

本木再加推6伙

不過，亦有部分新盤以出價單形式發售；恒地（0012）旗下鄰近港鐵佐敦站的德成街本木，加推6伙於元旦日發售，包括1伙開放式戶和5伙1房戶，維持1%直減折扣，折實價700.7萬至1050.8萬元、折實實呎25,672元至30,025元，折實計總值約5476萬元。另2020年進入最後倒數階段，本報統計，12月迄今主要新盤共錄至少25宗撻訂，最新兩宗來自華懋屯門青山公路琨崙，有關單位均於本月17日售出；包括原以2928萬元售出的實用2389方呎青玥琳洋房29A號單位（連車位），買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約146.4萬元；另青玥琳洋房28A號實用2386方呎單位，原成交價2860萬元（連車位），買家估同遭沒收5%訂金涉約143萬元，即兩宗撻訂共殺訂逾289萬元。

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