經濟

香港地產

吳光正女婿破頂價沽白加道豪宅 文輝道地王效應 逾70年樓實呎54772元

【明報專訊】受惠於山頂文輝道地王效應，近日大額豪宅市場活躍，且不乏高價成交。其中會德豐、九倉（0004）大股東吳光正女婿、連卡佛載思集團（LCJG）主席兼行政總裁吳宗恩丈夫、英籍律師馬健能（ John Paul McLellan），新近以7800萬元售出樓齡逾70年的山頂白加道51號Epworth Lodge一個單位連車位，實呎逼近5.5萬元，雙雙創下物業新高。而市場有傳單位由柬埔寨富豪陳俊堅或有關人士購入。

明報記者 林尚民

上述Epworth Lodge僅設6個單位，市場消息指，由馬健能所持的一伙，實用1424方呎，以約7800萬元連一個車位售出，實呎54,772元，售價及呎價均為項目新高。馬健能2004年以1380萬元向前「豪宅大王」秦錦釗手上購入該物業，秦錦釗早於1998年以2900萬元購入單位，持貨6年帳面勁蝕1520萬元或52%，而馬健能持貨16年，帳面獲利6420萬元或4.6倍。

04年1380萬購入秦錦釗蝕讓貨

資料顯示，曾與影星周嘉玲相戀的馬健能，於2012年與吳宗恩結婚，當時有報道指馬健能正居於上址，及後才搬往山頂紅莓閣居住。至於同廈其餘5伙，均為柬埔寨富豪陳俊堅（Tandijono Tony）及相關人士持有。

代理指，今次易手單位亦是由陳氏所購入。事實上，九倉上周才以120億元投得山頂文輝道地皮，每方呎樓面地價達46,272元，創本港最高每呎樓面地價官地紀錄。

此外，市場消息指，樓齡56年的山頂甘道嘉樂園，位於A座連天台特色戶，實用2117方呎，連約1000方呎天台，以約1.1億元售出，實呎約50,528元，屬市價成交。原業主1996年1500萬元購入，帳面獲利9500萬元或6.3倍。

凱旋門「大宅門」1.5億易手

另外，九龍站凱旋門1座摩天閣中層A室「大宅門」單位，實用1955方呎，4房雙套間隔，上月底連兩個車位以1.5億元售出，實呎76,726元，新買家以恆怡管理（ETERNAL HARMONY MANAGEMENT LIMITED）作登記，即需付樓價30%辣稅，涉及4500萬元，公司董事為黃少奕（HUANG, SHAOYI），雖持香港身分證，惟料具內地背景。

雖然上述成交為九龍站今年最大額二手成交，不過，若對比同類單位對上一宗成交，已追溯至2018年9月，當時一個高四層面積相同的摩天閣中層A室，連一個車位以1.9966億元售出，實呎10.21萬元，若連同車位價值，估計今次成交價比兩年前售價大幅回落25%。原業主為時裝公司，2007年以5580萬元買入，帳面獲利約9420萬元或近1.7倍。

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