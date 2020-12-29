經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：移民門檻低 港人毋須賣樓

【明報專訊】有老友睇雜誌，見到我同星級分析員對壘，分析員話明年有大量市民移民離開而賣樓，樓宇供應自然會增加，樓價自然下跌，我絕對同意有大量香港人離開，如果我不同意，自然會認為樓價不會跌，我雖然同意有大量港人離開，但仍認為樓價不會下跌，理由是不少國家移民門檻很低。

除了英國的BNO計劃之外，台灣亦降低港人移民條件，只要台幣200萬元就可以移民台灣，試問在如此低門檻之下，移民又何需要賣樓，不是太多人賣樓，樓價又怎會下跌？

英加台降條件 因合資格人士少

至於點解英國、加拿大、台灣要降低移民條件，唔通真係咁好人？老實說，這個世界很少有無條件的好人，做到互惠已經很好，那些國家降低香港人移民門檻，最大理由就是合資格的申請人不多，就好似一家食肆，如果經常爆滿，又何須要推出六折七折的優惠？不過他們一定會話回饋顧客，以圖減低顧客話他們生意不佳的藉口而已。

移民好似結婚，男方有主動權，可以追任何一個女仔，女方有選擇權，可以接受或者拒絕任何一個男仔，結婚第一個步驟就是要了解，現在話移民的人有很多根本不了解將要去的國家，莫講話當地文化、風土人情，甚至連當地語言都唔識，這即是盲婚啞嫁，結咗婚先學對方語言，我相信未學曉就已經離婚。

香港人完全明白移民苦處，若非最後一步都唔會移民，如果那些國家好似女方吊高嚟賣，不但身高要1米8，個樣要省鏡，仲要有番咁上下身家，禮金當然唔會少，能夠移民去那些國家的人會自視高人一等，現在反其道而行，女方不斷自貶身價，總之係男人就可以，身家200萬台幣足矣，咁嘅條件反而吸引唔到香港人移民去台灣，否則會被人睇唔起。

不過，如果唔同人講將會移民，一定會被嚇到瀨尿，又話一國一制，冇自由，財產會被充公等，現在就最好，有國家願意接收香港人，又不用太多錢，令到那些人可以移民，但又不用賣樓，因移民賣樓的人不多，樓價就不會因為有人移民而下跌。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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