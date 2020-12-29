周顯：阿里巴巴整頓後可翻身

阿里屬「大得不能倒」

至於說到阿里巴巴和馬雲的下場，記得幾年前，騰訊（0700）不停出現壞消息，也有很多人極不看好，結果它還是熬過去了，幾年之後，股價更加是遠勝從前。阿里巴巴的情况也是一樣，屬於「大得不能倒」之類，因此最多只會整頓，整頓完畢，就可翻身。

有些人會用萬達和王健林同阿里巴巴相比，這其實是不可類比。王健林的銀行欠債很高，因此政府有很大的合法性去整治，但阿里巴巴是完全不同的商業模式，不同於高槓桿的房地產發展商。換言之，它的資金是自己的，不是國家的，因此會有更大的Bargaining power。

至於馬雲本人假如到了最惡劣的情况，會有什麼後果？在以前，偶然有大資本家被判長期徒刑，但這涉及賄賂，有合法性，相信馬雲不會被控這個，皆因正如前言，內地地產發展商十居其十都牽涉到借錢、行賄受賄，但阿里巴巴的經營模式並不涉及這些。

此外，我也寫過很多次，在習近平時代，中國對待資本家的模式，絕少判刑，最多是不准離國，以及交代資金去向，換句話說，是要錢不要人，非常實際的做法。

簡單點說，我相信馬雲的情况，三個字形容﹕還可以。

[周顯 投資二三事]