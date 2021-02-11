劉思明：科指料彈後再跌 ATM勿博反彈

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率57比43，升逾3%佔上升股份兩成半，跌逾3%佔一成半多；陽燭對陰燭為53比47，大市上升股份較多，上升動力也較強，但日內買賣盤沒有明顯優勢。

軟件服務跌3%表現最差

科網股受壓，恒生科技指數（科指）跌4.26%，沽壓集中互聯網、軟件股。本報數據庫追蹤的30個行業，有三成下跌，軟件服務跌3%表現最差，其次教育、博彩及消閒跌約2%，其他跌幅小於1%，包括科技器材僅跌0.2%。內房及物管近1%，當中物管沽壓明顯，以成交活躍的物管股計，平均跌逾2%。

今年9月，科指跌穿7月延伸的上升軌後，曾經出現後抽，反彈至升軌受制再試低位支持；昨天科指急挫，失守9月底延伸的升軌，短線反彈料於8100點有阻力，之後更有機會考驗7500點低位。科指11月中回升以來，ATM的阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）相對科指呈現跌勢，持續跑輸，弱勢未改，非博反彈首選。

內地加強平台監管 電商股捱沽

科技器材股小米（1810）、聯想集團（0992）、華虹半導體（1347）及互聯網、軟件股微盟（2013）、心動（2400）明顯保持強勢。聯想、微盟昨升逾2%。聯想前周大漲企穩，呈向上突破，料可上試7.5元，短線位於6.7元。

微信視頻號直播能力更新，微盟隨即推出對接視頻號直播方案，協助商家「直播帶貨」，刺激股價表現。不過，中央政府關注消費市場發展，繼反壟斷加強平台經濟監管，電商股捱沽；日前有官媒批評「盲盒熱」，泡泡瑪特（9992）挫一成。一旦直播帶貨熱成為關注對象，將對相關概念股構成壓力。

環保及新能源跑贏 再漲3.3%

科技股的調整持續，個別行業或股份表現火熱。環保及新能源昨再漲3.3%跑贏一眾行業，其次汽車及相關升3.2%，金屬及礦石、航運物流、公路鐵路升逾2%；市值逾百億股份有超過40隻創新高，包括藍籌股友邦（1299）、藥明生物（2269）、安踏（2020）、吉利（0175）。友邦再次突破90元並攀升，確認展開升浪，可候小回吸納，中線有望挑戰百元大關，倘低收90元宜先離場。

[劉思明 數據尋寶]