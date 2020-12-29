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經濟
2020年12月29日星期二
技術取勝
投資策略
螞蟻遭監管整改 阿里再挫8％ 加碼回購無助扭跌勢 市值兩日蒸發8300億
浙江銀保監重申：銀行不得藉第3方吸存款
國營資產管理公司趁機炒科指反向ETF賺錢
港11月出口升5.6% 勝預期
去年期貨交易「死機」 港交所：軟件商問題
恒地披露向子公司授貸擔保362億
中海油獲母企18.6億增持
貝萊德：沒做好ESG董事要問責 基金界巨頭將對他們投反對票
本港今年發行綠債規模增近六成
華坊諮詢：ESG表現優秀利公司估值
粵海昨簽未來3年新供水協議
思捷黃鴻威辭任執董
中國氣體暗盤升近三成 1名大戶獲分逾300萬股 帳賺逾百萬
長和Ooredoo就合併印尼電訊簽備忘
抗疫法案通過 道指再創新高 納指今年來升逾四成 跑贏道指標指
比特幣升破2.8萬美元 1年來最長升浪
富國證券警告：特斯拉或成AOL翻版
陳茂峰：股巿泡沫何時爆 取決各國幣策
劉宇亮：明年價值股與增長股 投資風向切換頻繁
岑智勇：深高速息高 有一定防守力
金曹：恒指準備突破 阿里低於222元值博
薛偉傑：國產客機或再遭美國「叉頸」
技術取勝：天能動力19.5元料有阻力
首灃賣西九龍煌府 作價僅70萬
佳民開雲端廚房 虛擬品牌
劉思明：科指料彈後再跌 ATM勿博反彈
周顯：阿里巴巴整頓後可翻身
湯文亮：移民門檻低 港人毋須賣樓
吳光正女婿破頂價沽白加道豪宅 文輝道地王效應 逾70年樓實呎54772元
元旦日13盤逾200伙登場 七成招標
杜汶澤沽康樂園後4.6萬租天巒洋房
城‧點開放式戶404萬沽 3年賺近四成
百份百餐廳老闆5200萬購新蒲崗工廈
W LUXE低層招租 月租1.2萬起
技術取勝：天能動力19.5元料有阻力
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【明報專訊】中遠海控中線挑戰10元（圖）
波司登20天線成短線支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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