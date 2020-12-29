薛偉傑：國產客機或再遭美國「叉頸」

【明報專訊】12月25日下午1時51分，中國自主研發的C919幹線客機的一架原型機降落在內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾東山機場，正式開啟高寒專項試驗試飛。呼倫貝爾市當日的平均氣溫低至零下29度，為耐寒測試創造了良好條件。
除了這架原型機，還有5架同款原型機先後在全國各地進行高溫高濕、全機排液等極端情形下的測試。然而，正當C919正在密集進行後期的試飛和測試時，近期又再盛傳，美國可能會以國家安全為理由，對這個項目橫加阻撓。
有內地媒體引述日本媒體報道稱，由於波音仍然未從737MAX兩次空難和新冠疫情造成的困境中復元，而內地卻在加速測試C919，特朗普政府對此相當不爽，可能會限制美國企業為C919供應零部件，例如禁止美國通用電氣（GE）與法國賽峰集團（SAFRAN）的合資公司CFM國際航發集團，為C919供應其LEAP-1C發動機。
事實上，隨着特朗普的任期快將結束，以及美國商務部在12月21日宣布，再將58家內地企業（當中包括中國航空工業集團的7家子公司）列入「軍事最終用戶」清單，指它們與軍方存在關聯，限制美國企業向這些公司出售產品或技術，C919可能會被斷供發動機一事又再甚囂塵上。
C919國產化比例暫時六成
早在今年2月，第一階段中美貿易協議的墨水才剛剛乾透，就有特朗普內閣成員提出，要禁止CFM國際航發集團為C919供應其LEAP-1C發動機，理由是內地可能會透過逆向工程，而成功仿製出這款發動機。
後來特朗普出面打圓場，表示不希望某些政府官員濫用國家安全議題，令到美國企業很難和其他國家做生意，才令事件暫時平息。隨後，CFM國際航發集團獲美國商務部發出有效期為4年的出口許可證，可以為C919供應LEAP-1C發動機，但數量及價格都有嚴格限制，有如「唧牙膏」般，令中國商飛無法大量備貨。
然而，美國之後的新冠疫情急轉直下，並將原因歸咎於中國大陸，兩國關係急速惡化，美國對內地的科技禁運亦數度加碼。
由於內地民航機製造業的基礎和經驗不足，以及希望取得美國聯邦航空局（FAA）和歐洲航空安全局（EASA）的適航證，中國商用飛機有限責任公司在設計C919時，直接大量採用了美國和歐盟的關鍵零部件，包括：發動機、航電飛控系統、燃油系統、液壓系統、電源系統、起落架等。內地航空工業參與設計製造的，主要都是機身、機翼、尾翼、內飾等部分。
雖然中國商飛當時在招標文件中規定，大部分外國供應商都需要與內地企業成立合資公司，在內地生產這些零部件，並且逐步向其內地合作伙伴轉移技術，但發動機似乎不受此限制。
根據內地官方的說法，C919的最初國產化比例只是10%，現在已大幅提升至大約60%，這應該已屬於比較樂觀。
國產發動機含外國技術 美有「搗亂」空間
而在眾多關鍵零部件當中，發動機乃內地的最大缺口，難以找到本土替代品。
雖然中國早就為C919而立項研發國產CJ-1000A（長江-1000A）發動機，但目前還未有任何裝上C919原型機進行試飛的消息，相信CJ-1000A仍然停留在地面測試的階段，估計要到2025年或2026年才能夠量產使用。
根據內地的報道，LEAP-1C乃採用碳纖維的渦扇葉片，而CJ-1000A則仍然使用中空的鈦金屬渦扇葉片，重量相對大一點，不及前者省油，壽命也較短，技術上略為落後半代，成本也較為昂貴。
但最令人擔憂的還是，CJ-1000A雖然是由內地自主研發，但其技術仍然並非百分百國產。據內地報道，CJ-1000A的高壓壓氣機技術是來自德國MTU公司，燃燒室技術則來自意大利AVIO公司，而美法合資的CFM公司也提供了一些技術，以及承擔相應的工作量。
換言之，只要這3家公司的技術當中有一些來自美國的成分，美國仍然有很大的空間去出手阻撓。
筆者認為，美國鷹派近兩年對內地發起科技禁運的厲害之處，不單單在於那些個案的限制本身，更重要的是令到內地高新科技行業一片「草木皆兵」、「風聲鶴唳」，只要關鍵技術當中有一些美國成分，就要擔心這把懸在頭上的「達摩克利斯之劍」不知何時跌下。
然而，若所有高新科技行業都追求百分百國產，斷絕外貿和對外交流，無疑又好像開倒車，猶如前蘇聯一樣。如何在追求自主可控的情形下，安全地汲收外國的技術，保持與外國交流，將會是內地政府和業界未來的一大難題。