薛偉傑：國產客機或再遭美國「叉頸」

除了這架原型機，還有5架同款原型機先後在全國各地進行高溫高濕、全機排液等極端情形下的測試。然而，正當C919正在密集進行後期的試飛和測試時，近期又再盛傳，美國可能會以國家安全為理由，對這個項目橫加阻撓。

有內地媒體引述日本媒體報道稱，由於波音仍然未從737MAX兩次空難和新冠疫情造成的困境中復元，而內地卻在加速測試C919，特朗普政府對此相當不爽，可能會限制美國企業為C919供應零部件，例如禁止美國通用電氣（GE）與法國賽峰集團（SAFRAN）的合資公司CFM國際航發集團，為C919供應其LEAP-1C發動機。

事實上，隨着特朗普的任期快將結束，以及美國商務部在12月21日宣布，再將58家內地企業（當中包括中國航空工業集團的7家子公司）列入「軍事最終用戶」清單，指它們與軍方存在關聯，限制美國企業向這些公司出售產品或技術，C919可能會被斷供發動機一事又再甚囂塵上。

C919國產化比例暫時六成

早在今年2月，第一階段中美貿易協議的墨水才剛剛乾透，就有特朗普內閣成員提出，要禁止CFM國際航發集團為C919供應其LEAP-1C發動機，理由是內地可能會透過逆向工程，而成功仿製出這款發動機。

後來特朗普出面打圓場，表示不希望某些政府官員濫用國家安全議題，令到美國企業很難和其他國家做生意，才令事件暫時平息。隨後，CFM國際航發集團獲美國商務部發出有效期為4年的出口許可證，可以為C919供應LEAP-1C發動機，但數量及價格都有嚴格限制，有如「唧牙膏」般，令中國商飛無法大量備貨。

然而，美國之後的新冠疫情急轉直下，並將原因歸咎於中國大陸，兩國關係急速惡化，美國對內地的科技禁運亦數度加碼。

由於內地民航機製造業的基礎和經驗不足，以及希望取得美國聯邦航空局（FAA）和歐洲航空安全局（EASA）的適航證，中國商用飛機有限責任公司在設計C919時，直接大量採用了美國和歐盟的關鍵零部件，包括：發動機、航電飛控系統、燃油系統、液壓系統、電源系統、起落架等。內地航空工業參與設計製造的，主要都是機身、機翼、尾翼、內飾等部分。

雖然中國商飛當時在招標文件中規定，大部分外國供應商都需要與內地企業成立合資公司，在內地生產這些零部件，並且逐步向其內地合作伙伴轉移技術，但發動機似乎不受此限制。

根據內地官方的說法，C919的最初國產化比例只是10%，現在已大幅提升至大約60%，這應該已屬於比較樂觀。

國產發動機含外國技術 美有「搗亂」空間

而在眾多關鍵零部件當中，發動機乃內地的最大缺口，難以找到本土替代品。

雖然中國早就為C919而立項研發國產CJ-1000A（長江-1000A）發動機，但目前還未有任何裝上C919原型機進行試飛的消息，相信CJ-1000A仍然停留在地面測試的階段，估計要到2025年或2026年才能夠量產使用。

根據內地的報道，LEAP-1C乃採用碳纖維的渦扇葉片，而CJ-1000A則仍然使用中空的鈦金屬渦扇葉片，重量相對大一點，不及前者省油，壽命也較短，技術上略為落後半代，成本也較為昂貴。

但最令人擔憂的還是，CJ-1000A雖然是由內地自主研發，但其技術仍然並非百分百國產。據內地報道，CJ-1000A的高壓壓氣機技術是來自德國MTU公司，燃燒室技術則來自意大利AVIO公司，而美法合資的CFM公司也提供了一些技術，以及承擔相應的工作量。

換言之，只要這3家公司的技術當中有一些來自美國的成分，美國仍然有很大的空間去出手阻撓。

筆者認為，美國鷹派近兩年對內地發起科技禁運的厲害之處，不單單在於那些個案的限制本身，更重要的是令到內地高新科技行業一片「草木皆兵」、「風聲鶴唳」，只要關鍵技術當中有一些美國成分，就要擔心這把懸在頭上的「達摩克利斯之劍」不知何時跌下。

然而，若所有高新科技行業都追求百分百國產，斷絕外貿和對外交流，無疑又好像開倒車，猶如前蘇聯一樣。如何在追求自主可控的情形下，安全地汲收外國的技術，保持與外國交流，將會是內地政府和業界未來的一大難題。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]