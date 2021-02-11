金曹：恒指準備突破 阿里低於222元值博

升跌比率：自1997年以來24年數據，11升13跌。最近10年則7升3跌，2021年升的機會偏高。

升跌幅度：如上升平均點數超過1200點，如下跌平均點數超過1330點。標準差超過1630點。如以近日恒指低位26,071點計算，1月樂觀可見26,071+1630=27,701點、平均可見27,271點。如下跌的話，1月結算低於26,100-1300=24,800點機會不大。

人民幣因素：港股A股與人民幣匯率相關度高，現時美元兌人民幣約6.5，人民幣匯價偏強，已經回到2018年初貿易戰及封殺華為之前水平，即2021年恒指有望上升至29,000點。

基礎因素：預期2021年維持弱美元，香港利息接近零，加上美國國會通過約9000億美元經濟紓困法案增加流動性，新冠疫苗開始量產供應，以及中國GDP、PMI持續增長，12月長時間整固之後，如向上突破26,680點，那見到27,447點機會會比較大。

在期權操作上可見回調接近26,071點做長馬鞍，例如同時Long Call或Long Put 26,000點，即預計有重要支持位，可能跌穿直插1200點、或找到支持反彈1200點上破27,200點、也可看好後市跨價，例如Long Call 26,200點、Short Call 26,400點，博見到支持之後大幅反彈，企穩在26,400點樓上。

技術上阿里股價調整合理

最近比較多人關注的一個問題：阿里巴巴（9988）是否值得撈底。技術上阿里7月升穿前高位227.4元向上突破，最高見309.4元，升幅82元或36%，現時阿里的股票期權引伸波幅37%，即以股票期權莊家開價，阿里升到309至312元其實已經差不多，就算沒有螞蟻IPO被叫停及反壟斷調查，股價要調整也是很合理的，一年一個標準差或約68%概率的波幅（37%的引伸波幅），即當股價低於50天平均266.8元多於引伸波幅的一半，或18.5%到217元，也有重要支持。如以基礎分析，股價低於市銷率（Price to Sale Ratio）6.8倍，即3月新冠病毒引致全球股市大跌時的價格，阿里應有較強支持，即現時股價約222元、如反彈回到合理的8倍市銷率，股價可見262元、稍低於50天平均線。

[金曹 期權制勝]