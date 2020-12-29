岑智勇：深高速息高 有一定防守力

至於科網股含量不高的紅籌指數，收報3729.35點，升19.44點或0.52%；原因之一是中國移動（0941）及中海油（0883）等中資股向好。此外，內銀板塊向好，也為恒指及國指帶來一定的支持。

恒指以陽燭近「倒轉槌頭」收市，而且上影線甚長，10 SMA及20 SMA得而復失。MACD快慢線負差距收窄，走勢改善，並與指數背馳。全日上升股份827隻，下跌1020隻，整體市况偏弱。

科網股集體跌 恒指MACD現背馳

AMTXJ偏軟的原因，主要與阿里巴巴及旗下螞蟻集團早前被約談等負面消息有關，使科網板塊的政策風險驟升。不過，受政策風險上升影響的又豈止科網板塊。

新華社就盲盒的營運方式發表文章，指過去一年在電商平台上，約20萬名消費者在盲盒花費超過人民幣2萬元。評論指盲盒帶來的上癮和賭博心理引起畸形消費，認為監管部門應進一步規範其經營模式，避免畸形發展。受消息影響，半新股泡泡瑪特（9992）下跌9.92%，收報77.65元，成交金額13.96億元，是全日第20大成交股份。

深高速股息率逾7.6厘

深圳高速公路股份（0548）的主要業務為投資建造、營運及管理中國之收費公路及高速公路。集團公布11月未經審計路費收入，其中廣東省-深圳地區的梅觀高速取得路費收入總計人民幣1654萬元，機荷東段路費收入總計人民幣7691萬元，機荷西段路費收入總計人民幣6364.4萬元，沿江項目路費收入總計人民幣5867.3萬元。在中國其他省份的武黃高速路費收入總計人民幣3688萬元，日常項目的路費收入總計人民幣3666.6萬元。集團近日股價向好，並在金融科技系統出現利好信號。股份上日收報7.43元，市盈率5.799倍，股息率7.654厘，有一定防守力。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]