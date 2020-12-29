劉宇亮：明年價值股與增長股 投資風向切換頻繁

阿里高位跌30% 加快增長股轉價值股

儘管全年恒指表現不佳，但年內不乏結構性行情，以恒指公司綜合行業指數計資訊科技業升63%、醫療保健業升45%，非必須消費升33%。

綜合而言，有投資主提的個別板塊升幅驚人，如互聯網、醫療、汽車、光伏、內需等。2020 年新冠疫情令增長股、動能股佔大部分主導地位，價值股卻嚴重落後。隨着新冠疫苗即將進入大規模注射階段，情况會否在下年逆轉，將會是2021年一大投資主題。

在12月，市場關注的焦點「互聯網反壟斷」，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合約談了螞蟻集團，金融監管部門對螞蟻提出五項重點整改要求。

執筆時，阿里巴巴（9988）股價比10月下旬高位回調了超過30%。是次整改令一眾香港上市的科技股大挫，有可能加快由增長股逆轉價值股的步伐。

電商股回調提供買入機會

筆者認為，2021年價值與增長的投資風向切換將會更頻繁，並不會出現像2020年的增長股一枝獨秀的情况。各國的經濟刺激措施、低基數效應，將會令價值股的收益恢復，加上疫苗將會普及，部分投資者會傾向加碼至低殘的價值股份。但從電商2020年頭三季盈利能力來看，阿里巴巴增長穩健，京東（9618）、拼多多（PDD）超預期，「618」「雙十一」等購物節，同比增長超過30%。無論短線或中長期戰略，電商龍頭不斷鞏固護城河，並同時開拓新增長點，只要等待監管風波冷卻，股價回調反而提供買入機會。操作上，無輪看好價值還是增長類型，宜採用逢低吸的做法，在回調時分段買入，因預期2021年市場投資風向切換將會更頻繁，所以要保持倉位增長和值價平均分佈，再運用區間交易操作捕捉短線機會。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]