陳茂峰：股巿泡沫何時爆 取決各國幣策

微調貨幣政策 經濟有序復元

Ａ股遭疫情衝擊最小

中國最先發現新冠肺炎病毒，但股市衝擊最小。1月23日武漢封城。上證指數春節後復市只下跌7.72%，就算以3月19日全年最低點2646.80計（當天收2702.13點，是全年收市最低點），只較1月23日收市的2976.53點跌了11%。2020年上證指數升了一成有多，深證指數則升三成多。習主席催生的上海科創版（STAR）歷史有限，科創板50指數面世不到一年，參考價值有限；但深圳創業板（ChiNext）指數今年漲近50%，媲美迭創新高的納指。今年中央政府沒像2009年的4萬億刺激經濟方法，不再大水漫灌，而以微調的貨幣政策，讓經濟有序的復元。中國成為2020年全球唯一經濟正增長的地方，成為中央政府和中國共產黨宣傳制度優勢的鮮活例子。中國A股市場這兩年形成慢牛格局，相信是中央政府所樂見。

今年美國股市有三大驚奇。第一驚奇是新冠肺炎疫情令美股在3月大跌，更出現前所未有的4次熔斷。第二驚奇是股市迅速反彈兼創新高。第三個驚奇是特朗普因處理疫情失策而競選連任失敗。美國三大指數（道指、標普500和納指）在2下旬月至3月下旬那4個星期時間便跌了三成有多。在3月9日至18日這10天，標普500更出現4次熔斷（即是當天跌7%觸發熔斷機制）。美股自從1988年開始熔斷機制，只有在1997年10月27日因受亞洲金融危機影響，第一次觸發熔斷。今年一來就4次，可謂是歷史紀錄。美國能夠跌後強勁回升，歸功於聯儲局把利率降至近乎零、繼續量化寬鬆，以救經濟和失業率。今次美國明顯食髓知味，翻炒2009年的QE，加大力度狂印銀紙。美股明顯出現泡沫，但投資者只沉醉在賺快錢的歡愉，懶理泡沫何時爆破。

港股連續兩年跑輸中美股市

今年美國股市和中國A股表現亮麗，香港卻斯人獨憔悴。恒生指數去年底收28,189點，今年底肯定不到27,000點；整年恒指回報為負。其實2019年港股已明顯落後於美股和A股；當年恒指只升9.07%，上證升22.30%、標普500更升28.88%。香港股市一向受中美兩個拉力影響，是兩個市場的高beta版本。按理2019年應該較中美升得更多。很多說法是2019年的反送中運動破壞香港治安和經濟，導致股市不振。今年香港股市依然落後中美市場，要找理由（藉口），是否因為國安法？看看恒生AH股溢價指數在過去半年的攀升（從6月1日的125.98升至昨天的140.13），機構投資者認為香港市場風險增加，應是不爭事實。

現在疫苗提前面世，新冠肺炎疫情有望2021年中受控。明年疫情變化仍主導環球股市。各國央行的貨幣政策，會決定股市泡沫何時爆破。投資者莫掉以輕心。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]