經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：股巿泡沫何時爆 取決各國幣策

【明報專訊】2020年將盡，今年肯定是資本市場歷史性的年度。新冠肺炎疫情貫穿整年投資主題。其他主題，包括中央銀行量寬貨幣政策、政府派錢的財政政策、宅經濟興起、互聯網經濟及生物科技等，都是新冠肺炎的延伸。只有新能源和新冠肺炎不太搭邊。

微調貨幣政策 經濟有序復元

Ａ股遭疫情衝擊最小

中國最先發現新冠肺炎病毒，但股市衝擊最小。1月23日武漢封城。上證指數春節後復市只下跌7.72%，就算以3月19日全年最低點2646.80計（當天收2702.13點，是全年收市最低點），只較1月23日收市的2976.53點跌了11%。2020年上證指數升了一成有多，深證指數則升三成多。習主席催生的上海科創版（STAR）歷史有限，科創板50指數面世不到一年，參考價值有限；但深圳創業板（ChiNext）指數今年漲近50%，媲美迭創新高的納指。今年中央政府沒像2009年的4萬億刺激經濟方法，不再大水漫灌，而以微調的貨幣政策，讓經濟有序的復元。中國成為2020年全球唯一經濟正增長的地方，成為中央政府和中國共產黨宣傳制度優勢的鮮活例子。中國A股市場這兩年形成慢牛格局，相信是中央政府所樂見。

今年美國股市有三大驚奇。第一驚奇是新冠肺炎疫情令美股在3月大跌，更出現前所未有的4次熔斷。第二驚奇是股市迅速反彈兼創新高。第三個驚奇是特朗普因處理疫情失策而競選連任失敗。美國三大指數（道指、標普500和納指）在2下旬月至3月下旬那4個星期時間便跌了三成有多。在3月9日至18日這10天，標普500更出現4次熔斷（即是當天跌7%觸發熔斷機制）。美股自從1988年開始熔斷機制，只有在1997年10月27日因受亞洲金融危機影響，第一次觸發熔斷。今年一來就4次，可謂是歷史紀錄。美國能夠跌後強勁回升，歸功於聯儲局把利率降至近乎零、繼續量化寬鬆，以救經濟和失業率。今次美國明顯食髓知味，翻炒2009年的QE，加大力度狂印銀紙。美股明顯出現泡沫，但投資者只沉醉在賺快錢的歡愉，懶理泡沫何時爆破。

港股連續兩年跑輸中美股市

今年美國股市和中國A股表現亮麗，香港卻斯人獨憔悴。恒生指數去年底收28,189點，今年底肯定不到27,000點；整年恒指回報為負。其實2019年港股已明顯落後於美股和A股；當年恒指只升9.07%，上證升22.30%、標普500更升28.88%。香港股市一向受中美兩個拉力影響，是兩個市場的高beta版本。按理2019年應該較中美升得更多。很多說法是2019年的反送中運動破壞香港治安和經濟，導致股市不振。今年香港股市依然落後中美市場，要找理由（藉口），是否因為國安法？看看恒生AH股溢價指數在過去半年的攀升（從6月1日的125.98升至昨天的140.13），機構投資者認為香港市場風險增加，應是不爭事實。

現在疫苗提前面世，新冠肺炎疫情有望2021年中受控。明年疫情變化仍主導環球股市。各國央行的貨幣政策，會決定股市泡沫何時爆破。投資者莫掉以輕心。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

上 / 下一篇新聞

螞蟻遭監管整改 阿里再挫8％ 加碼回購無助扭跌勢 市值兩日蒸發8300億
螞蟻遭監管整改 阿里再挫8％ 加碼回購無助扭跌勢 市值兩日蒸發8300億
浙江銀保監重申：銀行不得藉第3方吸存款
浙江銀保監重申：銀行不得藉第3方吸存款
國營資產管理公司趁機炒科指反向ETF賺錢
國營資產管理公司趁機炒科指反向ETF賺錢
港11月出口升5.6% 勝預期
港11月出口升5.6% 勝預期
去年期貨交易「死機」 港交所：軟件商問題
去年期貨交易「死機」 港交所：軟件商問題
恒地披露向子公司授貸擔保362億
恒地披露向子公司授貸擔保362億
中海油獲母企18.6億增持
中海油獲母企18.6億增持
貝萊德：沒做好ESG董事要問責 基金界巨頭將對他們投反對票
貝萊德：沒做好ESG董事要問責 基金界巨頭將對他們投反對票
本港今年發行綠債規模增近六成
本港今年發行綠債規模增近六成
華坊諮詢：ESG表現優秀利公司估值
華坊諮詢：ESG表現優秀利公司估值
粵海昨簽未來3年新供水協議
粵海昨簽未來3年新供水協議
思捷黃鴻威辭任執董
思捷黃鴻威辭任執董
中國氣體暗盤升近三成 1名大戶獲分逾300萬股 帳賺逾百萬
中國氣體暗盤升近三成 1名大戶獲分逾300萬股 帳賺逾百萬
長和Ooredoo就合併印尼電訊簽備忘
長和Ooredoo就合併印尼電訊簽備忘
抗疫法案通過 道指再創新高 納指今年來升逾四成 跑贏道指標指
抗疫法案通過 道指再創新高 納指今年來升逾四成 跑贏道指標指
比特幣升破2.8萬美元 1年來最長升浪
比特幣升破2.8萬美元 1年來最長升浪
富國證券警告：特斯拉或成AOL翻版
富國證券警告：特斯拉或成AOL翻版
劉宇亮：明年價值股與增長股 投資風向切換頻繁
劉宇亮：明年價值股與增長股 投資風向切換頻繁
岑智勇：深高速息高 有一定防守力
岑智勇：深高速息高 有一定防守力
金曹：恒指準備突破 阿里低於222元值博
金曹：恒指準備突破 阿里低於222元值博
薛偉傑：國產客機或再遭美國「叉頸」
薛偉傑：國產客機或再遭美國「叉頸」
技術取勝：天能動力19.5元料有阻力
技術取勝：天能動力19.5元料有阻力
首灃賣西九龍煌府 作價僅70萬
首灃賣西九龍煌府 作價僅70萬
佳民開雲端廚房 虛擬品牌
佳民開雲端廚房 虛擬品牌
劉思明：科指料彈後再跌 ATM勿博反彈
劉思明：科指料彈後再跌 ATM勿博反彈
周顯：阿里巴巴整頓後可翻身
周顯：阿里巴巴整頓後可翻身
湯文亮：移民門檻低 港人毋須賣樓
湯文亮：移民門檻低 港人毋須賣樓
吳光正女婿破頂價沽白加道豪宅 文輝道地王效應 逾70年樓實呎54772元
吳光正女婿破頂價沽白加道豪宅 文輝道地王效應 逾70年樓實呎54772元
元旦日13盤逾200伙登場 七成招標
元旦日13盤逾200伙登場 七成招標
杜汶澤沽康樂園後4.6萬租天巒洋房
杜汶澤沽康樂園後4.6萬租天巒洋房
城‧點開放式戶404萬沽 3年賺近四成
城‧點開放式戶404萬沽 3年賺近四成
百份百餐廳老闆5200萬購新蒲崗工廈
百份百餐廳老闆5200萬購新蒲崗工廈
W LUXE低層招租 月租1.2萬起
W LUXE低層招租 月租1.2萬起