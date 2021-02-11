富國證券警告：特斯拉或成AOL翻版

【明報專訊】富國證券（Wells Fargo Securities）發布對明年金融市場的預測，警告電動車大廠特斯拉（Tesla）或將成為「翻版」美國在線（AOL），急速冒起後瞬即衰落。富國表示，1990年代末的「媒體之王」AOL，與特斯拉目前的情况類似，兩者均擁有改變市場格局的技術，在股價急升之際同被納入標普500指數。但AOL未能跟上瞬息萬變的科技發展步伐，其影響力瞬間消逝。富國警告，特斯拉可能步AOL的後塵。在富國發出警告之際，路透社引述消息人士稱，蘋果計劃在2024年生產自己的電動車，令電動車領域的競爭加劇。印度公路交通與運輸部昨確認，特斯拉將於明年正式進入印度市場。印度官員稱，特斯拉將首先在印度展開銷售業務，並將根據市場反應考慮是否在當地開設組裝業務。特斯拉股價早段升近2%。
1999年AOL急冒起迅即衰落
富國證券股票策略主管Chris Harvey表示，1999年之後，許多科技及增長型企業的市值損失50%以上，而今年金融市場的波動更大。若當年大市由盛入衰需時12個月，今次只需6個月。富國警告客戶不要不惜代價押注增長型股票，隨着經濟復蘇，明年的股市贏家將轉向舊經濟板塊。財富管理公司Farr Miller & Washington總裁法爾（Michael Farr）亦警告，特斯拉的股價已高得離譜，未來股價走勢充滿不確定性。今年迄今，特斯拉的股價升近7倍。
特斯拉今年以來股價升近7倍
不過市場近期屢傳有關特斯拉的好消息。《日經亞洲評論》報道，松下（Panasonic）正打造新生產線，準備生產特斯拉的新型電池。該生產線的成本預計達數千萬美元。若一切順利，成本較低的原型電池可望於明年面世。
科技網站Teslarati引述消息人士稱，特斯拉的內華達州廠房，已製造4輛電動貨車Tesla Semi，其配備更高密度的鋰電池，以進行道路駕駛測試、續航力測試及寒冷天氣測試。特斯拉行政總裁馬斯克上月已預告，Semi未來在滿載40噸貨物後，續航力仍可達1000公里。