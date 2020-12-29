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比特幣升破2.8萬美元 1年來最長升浪

【明報專訊】比特幣周日升穿2.8萬美元大關後，有望創下一年多以來最長升浪。比特幣在10月至12月均告上漲，為去年中以來最長的升浪，其價格昨晚在2.7萬美元以上徘徊。新加坡加密貨幣交易所Luno的業務發展主管Vijay Ayyar稱，比特幣似乎接近一個頂峰，儘管它仍可能觸及3萬美元，預期將會有一輪回調，但跌幅可能較小，可能僅回落10%至15%。今年以來，比特幣上漲近2.7倍。

分析：民主黨傾向規管加密貨幣

網上經紀商eToro的美國董事總經理赫希（Guy Hirsch）指出，比特幣愈受關注，愈可能受到監管機構的進一步審查。

美國財政部早前建議規管加密貨幣的新規，要求部分加密貨幣交易商提供用戶身分信息，以遏制犯罪分子透過加密貨幣洗錢及轉移資產。

美國資產管理公司CoinShares的首席策略師Meltem Demirors表示，一般來說，民主黨傾向對加密貨幣加強規管，美國候任總統拜登可能為加密貨幣帶來潛在影響。獲拜登提名為下任美國財長的耶倫（Janet Yellen） 曾向投資者警告，比特幣是「高度投機性的資產」，不是一種穩定的價值儲蓄方法。

不過美國證交會（SEC）主席Jay Clayton於上周卸任，其繼任人選對加密貨幣的取態將有待觀察。Jay Clayton任內多次以首次代幣發行（ICO）涉違法集資為由，對多家加密貨幣公司進行調查，並拒絕比特幣ETF上市的提案。

（綜合報道）

[國際金融]

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