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抗疫法案通過 道指再創新高 納指今年來升逾四成 跑贏道指標指

【明報專訊】美國總統特朗普簽署了抗疫紓困法案，結束與國會的僵持局面，並使疫情相關的失業援助延續。美股三大指數早段向上，道指升逾230點創新高。科技及材料板塊早段向好，蘋果股價早段升逾2%。金融市場踏入2020年最後一周。由於疫情期間，投資者偏好高增長股，今年迄今納指飈升逾四成，標普500指數上漲約15％，道指僅上漲約6％。

歐盟27國大使一致同意，英國脫歐後與歐盟的貿易協議在元旦起暫時適用，最終協議尚待歐洲議會批准。歐洲股市昨日向上，德國DAX指數創盤中高見13,818.65點創新高。英國聖誕假期休市。但英國內閣辦公室表示，大多數英國企業已為脫歐過渡期結束做好準備。

英脫歐協議暫生效 德DAX創新高

對於路透社傳出蘋果計劃在2024年生產電動車Apple Car的消息，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤警告，蘋果首款電動車Apple Car的開發仍然存在很多不確定因素，發布時間若延至2028年或以後不足為奇。他表示，Apple Car的進展幾乎沒有任何透明度，買入Apple Car相關概念股的風險極高。他認為市場對Apple Car的發布時間過於樂觀，即使開發順利最快也要待2025至2027年。由於電動車及自駕車的市場變化，加上蘋果對產品質量設定很高的標準，他認為Apple Car發布時間延至2028年後也並不意外。

郭明錤：Apple Car或2028年始發布

郭明錤表示，其上一份報告預測，蘋果將在2023至25年間發布Apple Car，但最新調查顯示，Apple Car當前的開發進度尚未明確，預料最早也要在2025至27年發布。此外，目前所謂Apple Car概念股僅是市場臆測，並非真正的Apple Car供應商，其自動駕駛車產品目前連具體規格也未有定案，依照最樂觀的情境預測，相關規格及供應商名單最快要至2023至25年才有初步決定。

郭明錤表示，市場對Apple Car有很高的期望，而蘋果也有其競爭優勢，但其以往的新業務發展並非一帆風順，例如進軍智能音箱市場就未如理想，HomePod及HomePod mini的需求遜於預期，並延遲了相關新產品的開發計劃，與iPhone的成功有很大距離。電動車和自動駕駛車市場的競爭，遠較智能音箱激烈，Apple Car能否成功有很大不確定性。郭明錤預期Apple Car的決勝關鍵，將在於人工智能及大數據分析，而非硬件設計。

指買相關概念股風險極高

目前很多業者在硬件設計已有相當的發展，就連數據分析及人工智能技術也有累積了一些經驗，蘋果的汽車產品能否脫穎而出，要看蘋果如何填補這些缺口。郭明錤預期，雖然Apple Car可望帶動相關供應元件的產業網絡，但投資者暫時不宜過度樂觀。

（綜合報道）

[國際金融]

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