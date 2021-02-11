中國氣體暗盤升近三成 1名大戶獲分逾300萬股 帳賺逾百萬

明報記者 陳麗歡

中國氣體昨日公布，公開發售部分獲約9倍超額認購，由於未達門檻，公開發售股份維持佔今次發售10%比例，國際配售部分則獲輕微超額認購，集團將以招股價下限1.37元定價。

認購15手才穩獲一手

根據中國氣體分配結果，甲組合共收獲2.65萬人認購，當中1.76萬人認購一手，一手中籤率為10%，認購15手才穩獲一手。至於認購金額逾500萬元的乙組部分僅得10名投資者認購，沒有人「頂頭槌」，最多一名投資者認購1200萬股，由於乙組投資者不多，該投資者最終獲派約308.2萬股，即1541手股份，分派率高達25.68%。以認購涉資2145.4萬元計，假設投資者借九成孖展，年息3厘，借逾8日，孖展息約1.2萬元。若以富途暗盤收市價計，扣除孖展息後仍賺約116萬元 。

不過，至於另一新股匯森家居，雖然認購反應較佳，合共獲逾16萬人認購，超額認購53.4倍，並以上限1.77元定價，但暗盤表現卻稍遜，三個主要暗盤交易場中，僅在富途錄得不足1%升幅，在耀才跌幅則最大，收報1.74元，跌1.69%，每手帳面蝕60元。

瑞麗醫美首日升8.75% 一手帳賺350元

至於昨日正式掛牌的瑞麗醫美（2135），高開報0.475元，較招股價0.4元升近19%，其後曾掉頭「插水」跌10%至0.36元。午後反覆向好，升至全日高位0.5元，收報0.435元，全日升8.75%，每手帳面賺350元。

達豐傳本周招股 1月上市

另據市場消息，塔式起重機服務供應商達豐設備擬於本周開始招股，明年1月上市，富強金融為獨家保薦人。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2019年的收益計，達豐為中國第二大塔式起重機服務供應商。根據招股書，公司機隊擁有1008台塔式起重機，均為「達豐」旗下品牌。