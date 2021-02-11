華坊諮詢：ESG表現優秀利公司估值

她稱，市場替公司估值時，執行ESG能力高的企業一般有較低的系統性風險和資金成本，若按現金流折現法模型分析，反映系統風險的Beta值較低的公司將具較高估值。

ESG基金過去一年跑贏大市

同時，由於市場對於綠債求過於供，有綠色使命感的投資者較願意犧牲部分收益率去達至綠色投資目的，綠債發行人付出成本因而減少，有利發行人的公司估值。以基金投資為例，她表示，相比過去一年所有基金全年平均回報升16.9%，證監會認可的ESG基金平均升幅便達22.7%，表現較佳。

在公司估值之外，劉凱琦更引述香港理工大學數年前以深水埗的住宅項目作研究指出，獲BEAM Plus認證的項目售價比未有認證的高出4.4%。

同時，美國能源部研究亦顯示LEED認證綠色建築的維修費比一般商業建築低20%，租戶也願意繳交較高租金，因此有綠色認證的房地產項目獲較高估值。