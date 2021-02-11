貝萊德：沒做好ESG董事要問責 基金界巨頭將對他們投反對票

明報記者 陳偉燊

Amar Gill說今年貝萊德進行了很多投資督導的工作，並因應可持續性及管治事宜更新投票政策。他們於新一年會聚焦及增加覆蓋至逾1000家面對氣候風險的上市公司。他們會留意，企業在董事督導下，有否着手在環保、碳排放及減排方面，做好應對工作。他更關注在亞太地區很多企業尚未採納氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的披露標準，因此，貝萊德已自今年第二季起着手與企業作更多溝通。若將來發現該等企業未能夠做好相應的目標披露及應對措施，甚至有疏忽之嫌，他們會向該等企業的董事問責，甚至向他們投反對票。

明年將聚焦1000家上市公司 研氣候風險

隨着市場日益注重環保議題及ESG，他預期，可見將來會吸引來自更多中國及亞洲地區，包括日本及韓國的企業投資新能源項目。他相信當中會觸發更多收購合併，企業會從舊有的能源項目移離。他舉例，傳統電力公司會更新及參與水力、太陽能或核電發展，邁向綠色經濟。他說：「ESG會對石油燃氣、礦業、公用事業及銀行，均漸次帶來影響」。雖然5G及基建業界未必直接受到重視ESG框架運作的衝擊，但他指出，業界會見到更多電訊商分拆對環境影響較大的數據中心或鐵塔公司，這長遠有助監控碳足印。若然綜合企業涉足該等行業，長遠有機會邁向輕資產方面發展。

未有共同標準 助長「漂綠」問題

Amar Gill亦注意到，監管機構正採取措施試圖減少「漂綠」問題，即並非綠色項目卻包裝成為綠色。但他認為，這與估值師未有共同的標準可循、認證及匯報有關，令到有人有機可乘，致發綠債集資卻用來從事未符環保及綠色經濟的投資。他認為，業界可以國際整合性報導委員會（IIRC）、全球報告倡議組織（GRI）結合國際財務報告準則（IFRS）尋求標準匯合，作為推動共同的披露標準的起點。對於證監會就建議基金經理在投資管理流程中評估及披露氣候風險事項正進行諮詢，他認為對資產管理公司業界而言有助提高透明度，並不為遲。