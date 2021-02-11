恒地披露向子公司授貸擔保362億

根據恒地的披露，其給予瑞建控股、Infinite Sun、Marble Edge Investments、Voyage Mile四間聯屬公司借款及擔保共127.02億元最矚目。該等公司參與啟德多個合資項目發展，涉及4A區2號住宅合資項目、4B區1號地盤、第4B區3號地盤及4C區2號住宅地發展。

不過，當中亦有較不起眼的項目，例如集團給予恒艾健康（香港）借款或貸款5100萬元，業務與健康產業相關。

涉足健康產業 向恒艾健康貸款5100萬

據天眼查資料顯示，恒艾健康（香港）在內地投資江蘇恒艾健康服務產業，涉資6億元，後者主要從事營養健康諮詢、保健服務、生物科技開發、醫療器械及保健品銷售。資料顯示，恒地聯席主席李家傑曾2017年參與江蘇恒艾健康服務產業園簽約及奠基，當時披露投資50.5億元人民幣，首期佔10億元人民幣，計劃在2018年9月投產。內地媒體報道，首期營養保健品智能製造板塊已營運，截至今年10月已開票銷售6億元人民幣。