去年期貨交易「死機」 港交所：軟件商問題

對盤引擎沒反應 引發史上首次期指停市

報告表示，去年9月5日上午9時27分左右，多名交易所參與者發現與HKATS間連線中斷，情况於早市惡化。事故起因涉及雙邊報價組合盤（MO37 組合盤），部分經由MO37組合盤生成的買賣盤，被輸入買賣盤紀錄兩次，而其中一個對盤無法回應，隨後買賣盤便相繼進入輪候狀態，最後導致無法連線。

港交所解釋，當時軟件供應商指受影響的對盤引擎沒有反應，無法即時解決問題，因此決定下午起停市。港交所表示，已針對出錯軟件配置了永久性修復程序，並停止MO37組合盤的買賣盤生成功能，以徹底消除類似問題的潛在風險。

港交所表示，已向證監會提交事故報告，收到證監會建議，獨立顧問亦已就事件檢察、與管理層面談，根據報告，港交所採取的後續優化措施包括採取預防措施、加強系統監控、加強資訊溝通，以及優化事故處理程序，以便於評估是否應停市等。

報告又指出，港交所已啟用新功能，未來個別產品出現問題時，將可不需將整個市場停市，僅暫停該產品組別交易。