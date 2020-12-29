港11月出口升5.6% 勝預期

出口美國轉溫和上升

本港11月份錄得有形貿易逆差256億元，與市場預期的259億元相若，相等於商品進口貨值的6.3%。期內商品整體出口貨值為3796億元，進口貨值為4052億元。今年首11個月，商品整體出口貨值按年下跌2.8%，商品進口貨值下跌5%。期內錄得有形貿易逆差2966億元，相等於商品進口貨值的7.7%。

今年11月，本港輸往亞洲的整體出口貨值上升5.7%。輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，出口至內地上升8%，輸往美國上升1.5%。

政府發言人表示，11月商品出口貨值重現按年升幅，主要反映外圍貿易環境改善。輸往內地的出口尤為突出，表現強勁。輸往美國的出口轉為溫和上升，而輸往歐盟的出口進一步加快，多個主要亞洲市場的出口表現亦有不同程度的改善。展望未來，中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐進程對進出口影響，均值得關注。