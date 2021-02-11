國營資產管理公司趁機炒科指反向ETF賺錢

南方東英科指每日正向槓桿產品（7226）昨日下跌8.85%，成交3300萬元，錄得超過2500萬元申購；每日反向產品則升6.6%，成交2000萬元，兩隻產品昨日成交量均創上市以來新高；另外，南方東英恒生科技指數ETF（3033）昨天錄得近1億元申購，顯示投資者利用一籃子工具對恒生科技指數進行操作。數據似乎反映投資者擬「博反彈」。

中國東方資產低位買入 翌日遇阿里急挫

南方東英科指每日反向產品本月10日上市，在中國東方資產買入當天（23日）股價創上市低位，報7.12元（見圖）。不過，中資科技股在今個聖誕明顯不快樂，在中國東方資產「下注」翌日的平安夜當天，龍頭阿里巴巴（9988）即被爆出遭監管機構立案調查，拖累股價急挫；加上旗下螞蟻集團遭四大監管機構聯手提出整改，阿里股價在兩個交易日內已累跌逾15%。