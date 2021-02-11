國營資產管理公司趁機炒科指反向ETF賺錢

【明報專訊】內地科技股「冧檔」，卻有中資國企炒賣科指反向產品獲利。據聯交所資料顯示，財政部旗下四大資產管理公司之一的中國東方資產管理申報，於12月23日於場內買入南方東方科指每日反向兩倍產品（7552）約100萬份單位，每份為7.1781元，隨着之後兩個交易日中資科技股急挫，以該產品昨日收報8.125元計，升幅約13.2%。
南方東英科指每日正向槓桿產品（7226）昨日下跌8.85%，成交3300萬元，錄得超過2500萬元申購；每日反向產品則升6.6%，成交2000萬元，兩隻產品昨日成交量均創上市以來新高；另外，南方東英恒生科技指數ETF（3033）昨天錄得近1億元申購，顯示投資者利用一籃子工具對恒生科技指數進行操作。數據似乎反映投資者擬「博反彈」。
中國東方資產低位買入 翌日遇阿里急挫
南方東英科指每日反向產品本月10日上市，在中國東方資產買入當天（23日）股價創上市低位，報7.12元（見圖）。不過，中資科技股在今個聖誕明顯不快樂，在中國東方資產「下注」翌日的平安夜當天，龍頭阿里巴巴（9988）即被爆出遭監管機構立案調查，拖累股價急挫；加上旗下螞蟻集團遭四大監管機構聯手提出整改，阿里股價在兩個交易日內已累跌逾15%。
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