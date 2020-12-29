經濟

螞蟻遭監管整改 阿里再挫8％ 加碼回購無助扭跌勢 市值兩日蒸發8300億

【明報專訊】阿里巴巴（9988）系繼續深陷監管漩渦，旗下螞蟻集團前日遭四大監管機構要求整改，雖然昨日宣布股份回購計劃加碼至100億美元，但股價仍「插水」，半日已跌7%，午後跌幅一度擴大至接近一成，收市仍跌近8%，成為昨日跌幅最大藍籌。其他內地龍頭科網股騰訊（0700）跌6.7%，美團（3690）跌6.9%、小米（1810）跌4%，連同阿里，四股共拖跌恒指391點。就算舊經濟股如內銀等抽高亦無補於事，港股全日跌近72點。

明報記者 陳偉燊

阿里面對監管機構施壓，股價持續受壓，昨再跌7.98%，連同平安夜的半日市，阿里在連續兩個交易日內累跌15.5%，相當於市值蒸發約8311.68億元。同系阿里健康（0241）、阿里影業（1060）及新併入的高鑫零售（6808）亦分別跌13.11%、2.13%及2.09%（見表）。其他科網股騰訊及美團等俱跌逾6%。投資者轉炒內銀股，工行（1398）及交行（3328）分別升4.85%及2.46%；吉利汽車（0175）大升4.93%。另受惠英國與歐洲達成脫歐貿易協議，長和（0001）一系全線上升，當中長和及長建（1038）升幅最大，分別達1.58%及3.38%。阿里ADR至昨晚11時15分報214.8元，較港收市略有反彈。

第一上海首席策略師葉尚志表示，雖然跌幅集中阿里系科網股，市場氣氛卻不算太差，只是臨近年尾大市不會全面上升，預料恒指在26,000至27,000點上落。資金明顯轉往內需、吉利汽車及長和系等。信誠證券聯席董事張智威更稱，投資者擔心針對阿里系的措施陸續有來，目前該系在尋底，尚未見底，預料阿里股價低見200元才重獲投資者「注意」。在假期前料大市在26,000點左右牛皮上落。

券商：憂針對措施持續 阿里系股價未見底

阿里股價插水，投資者轉打窩輪主意，價外逾30%的摩通阿里（18011）及瑞銀阿里（17765）及槓桿相對高的認購輪頓時吃香，分別獲822.4萬及601.1萬元資金淨流入。阿里相關的認購及認沽期權分別在最低的180及162.5元錄得成交。港股全日成交額則達1907.35億元。恒指夜期截至昨晚10時，高水幅度由昨日收市的48點擴大至115點，報26,430點，較昨港股收市升67點。

野村：最廉宜互聯網股 吸引長線投資者

野村證券的報告指出，相信監管當局對阿里個案會審慎處理，原因是影響所及是整個互聯網行業。阿里股價現時相當於2021年預測的企業價值相對除息稅攤銷前盈利的15倍，成為最廉宜的互聯網股，預料吸引長線投資者入市，其仍看好阿里雲業務等非電商業務，預料仍然為阿里提升股價上升空間。

相關字詞﹕野村證券 張智威 葉尚志 阿里影業 阿里健康 騰訊 阿里巴巴

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