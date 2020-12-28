甲廈業主願減租 尖沙嘴旺角空置率降

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，尖沙嘴康宏廣場中高層02室，面積約1,295方呎，新近以呎租約28元獲承租；該單位舊呎租約37元，即最新成交租金下跌9元或24%。另外，區內另一甲級商廈新文華中心A座的高層09室，面積約830方呎，成交呎租約21.7元，比舊呎租約33.7元，跌幅為12元或約36%。

新文華中心高層呎租下調36%

不過，11月九龍整體甲級商廈空置率，依然錄得約11.84%，按月增0.14個百分點，當中以東九龍的觀塘、九龍灣的空置率升幅最為明顯，兩區最新甲級商廈空置率分別約13.70%、20.69%，分別按月上升0.21、1.01個百分點。

上月觀塘九龍灣甲廈空置升幅最勁

陳認為，因為港島區指標商廈較九龍區更具吸引力，九龍甲級商廈業主已受壓一段時間，近期願意下調租金叫價的業主增多，相信租金持續調整下，可再吸引不少企業進駐，而尖沙嘴區指標商廈的質素和地利優勢，獲看高一線，估計未來數月該區甲廈空置率會趨向平穩，甚至有機會逐步下調。另一方面，美聯商業區域營業董事郭漢釗表示，西區干諾道西144至151號成基商業中心中層06室，連租約以約1400萬元放售，物業面積約1,186方呎，折合意向呎價約1.18萬元。