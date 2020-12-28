WeWork：最壞時間已過 疫下共享空間拓新客源

葉秀蘭: 年初曾被疫情殺個措手不及

葉秀蘭不諱言：「回想新冠疫情今年初爆發時，的確被殺個措手不及，不少企業的中長線發展計劃，都因疫情而減慢，幸好香港人適應力強，4月左右，已見承租查詢數字明顯回升。」

她強調，共享寫字樓的優勢是空間運用靈活，在疫情下，較方便企業分散員工於不同辦公室工作，配合當下新常態。事實上，旗下辦公室目前已增加每日清潔及消毒次數，加上已於12月初推出月費2,320元起的新會員計劃，料對市場有一定吸引力。

推出新會員計劃吸納租客

對疫情嚴重打擊環球經濟，葉秀蘭認為，部份初創企業、及以新模式經營的傳統行業公司，於疫情下仍有擴展計劃；與此同時，個別美國大學，因部分香港學生未能回美國上學，因而租用了他們旗下位於上海、北京、台北及香港的辦公室，作為遙距教室之用，當中包括中環蘭桂坊的LKF Tower寫字樓空間，這類非商業客在疫情下，成為新客源。

美國大學租用樓面作遙距教室

至於WeWork的客戶、教育公司Preface Coding創辦人兼首席行政總裁盧炳棠指，去年開始於外國使用該公司的樓面租用服務，在香港則一直租用位處天后的商廈作教室，至2020年初因租約期屆滿，改為租用共享辦公室，到今年中，更擴展至租用位於中環及太古的共享寫字樓。

盧炳棠認為，建立「去中央化的班房」，能方便員工上班及吸納不同地區的學生，並表示未來有意進軍飲食業，擬承租曾由翠華餐廳租用多年的中環威靈頓街4層巨舖中的其中2層。

明報記者 歐陽慧恩