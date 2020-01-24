本月新盤540宗成交 按月勁挫八成

至於12月暫時售出最多單位的3個新盤，以內房五礦（0230）進軍香港頭炮的油塘蔚藍東岸，本月迄今暫累售約90伙、佔最多；香港小輪（0050）和帝國集團合作發展、恒基物業營業（一）部負責銷售的屯門青山灣帝御‧星濤，同期累售逾40伙排第二；第三位則是內房恒大（3333）的屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣系列，暫售約30伙。

蔚藍東岸 帝御‧星濤銷情最理想

市場人士認為，上述帝御‧星灣、恆大‧珺瓏灣系列，均是受惠於屯赤隧道通車效應的屯門同區新盤。至於過去3日聖誕節假期長周末，綜合市場資訊，3日共錄逾50宗一手成交，相對去年聖誕兩日假期錄約15宗，則增加逾兩倍。

SEA TO SKY擬日內削減3%優惠

另外，長實（1113）和港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城第SEA TO SKY，過去一周售約15伙，套現2億元，售出單位全為3房海景戶，成交價1183.3萬至1589.5萬元、成交呎價1.5萬至1.96萬元；長實地產投資董事郭子威指，SEA TO SKY稍後擬削減部分折扣優惠，幅度料約3%，最快周內公布新銷售安排，現正與合作伙伴商討。

本地家族4250萬購本木 RICHMOND四伙

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指，集團旗下九龍德成街本木，新近錄得本地家族成員入市，連購3伙標準戶，連同同系港島西半山THE RICHMOND另外1伙，總值逾4250萬元，擬作長線投資用。本木自上月推出至今累售117伙，套現逾11.55億元。